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В Новосибирской области вандалы уничтожают камеры фиксации нарушений ПДД
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В Новосибирской области вандалы уничтожают камеры фиксации нарушений ПДД 

sibnovosti.ru 15 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
С начала года в Новосибирской области вандалы испортили 16 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Как сообщило Министерство транспорта региона, за последние месяцы нападения на устройства участились.
Последний по времени инцидент произошел в ночь на 22 июля в селе Быстровка Искитимского района. Неизвестные злоумышленники перевернули бокс, разбили стекло и похитили камеру. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.
«Установка приборов фотовидеофиксации на дорогах региона — одно из мероприятий государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в 2015 — 2020 гг». Всего в настоящий момент на автодорогах области функционируют 244 таких бокса с камерами. Их повреждение напрямую влияет на безопасность дорожного движения», — говорится в сообщении регионального Минтранса.
Как сообщали Sibnovosti.ru, с подобными проблемами сталкиваются дорожники и в других регионах Сибири. Так, в Красноярском крае с начала августа были испорчены два прибора, стоимость которых исчисляется миллионами рублей. Одного из вандалов удалось задержать по горячим следам. За такие действия грозит штраф в размере до 40 тыс. руб., исправительные работы или даже лишение свободы.
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