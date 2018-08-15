Great Wall в России запускает производство Haval F7 и Haval H6

Уже до конца текущего года на отечественном заводе компании Great Wall будет запущено приладочное производство, а в начале следующего года специалисты собираются начать выпускать кроссоверы модели H6.

Компания Great Wall стала первым китайским брендом в нашей стране, которая рискнула открыть в России собственное полноценное производство, при этом не имея соответствующего инвестиционного контракта. А это означает, что если СПИК не одобрит сделку, то компания будет вынуждена завозить все комплектующие из Поднебесной без компенсаций налоговых пошлин, которые сейчас доходят до 25 процентов. Хотя, учитывая, что бренд является резидентом индустриального парка Узловой и то, что губернатор Тульской области уже был в автосалоне бренда в Китае, переживать по поводу СПИК производителю не стоит.

Уже можно смело говорить о том, что первой моделью, которая сойдёт с конвейера, будет Н6, а вот Haval F7 будет представлен в рамках Московского автосалона и позже также начнёт выпускаться на новом заводе.