Новый гоночный дрон лиги DRL способен обогнать спорткар

Директор Drone Racing League Райан Гури вместе с командой инженеров создали квадрокоптер, способный разогнаться до 289 км/ч. Он уже попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый быстрый гоночный дрон на земле. И это не удивительно, так как предыдущая максимальная зафиксированная скорость составляла 128 км/ч. Беспилотный DRL RacerX весит всего 800 грамм и разгоняется значительно быстрее обычных автомобилей. Скорость вращения его роторов достигает 46000 об/мин. В качестве аккумулятора используется связка из двух Li-Po батерей 5S емкостью 1300 мАч.

Во время тестовых полетов максимальная измеренная скорость на прямой составила 289 км/ч. Но поскольку для фиксации достижения в качестве мирового рекорда Гиннеса требовалось, чтобы дрон летал туда и обратно через интервал в 100 метров, зафиксированная максимальная скорость составила 263,1 км/ч. В любом случае данный результат значительно выше, чем у предыдущих моделей.