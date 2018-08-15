На Димитровском мосту появились новые остановки

На остановке «Мост» на Димитровском мосту в Ленинском районе Новосибирска установили остановочные павильоны.

По наблюдениям корреспондента НГС, остановочные павильоны появились при движении со стороны проезда Энерегетиков в сторону правого берега.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.

В середине июля в ОАО «Новосибирскавтодор» отчитались о ремонте Димитровского моста — сейчас дорожники восстанавливают мостовые ограждения и обустраивают тротуары.

По информации пресс-службы компании, сейчас большая часть ремонта завершена: дорожники уже убрали колею, из-за которой часто случались ДТП. В ближайшее время дорожники обустроят тротуар и установят новое мостовое ограждение. А также прочистят ливневые стоки. Завершить ремонт Димитровского моста запланировано к концу августа. Ремонт идёт по проекту «Безопасные и качественные дороги».