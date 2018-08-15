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Эксперты прокомментировали идею о регистрации сигвеев и дополнении ПДД
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Эксперты прокомментировали идею о регистрации сигвеев и дополнении ПДД 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, двояко восприняли инициативу ввести регистрацию личного электротранспорта (сигвеи, гироскутеры, моноколеса), и дополнить правила дорожного движения; один считает, что технически невозможно будет обеспечить контроль за исполнением этой нормы, а другой видит здравый смысл в том, чтобы включить обладателей данной категории транспорта в ПДД.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил ввести регистрацию личного электротранспорта (сигвеи, гироскутеры, моноколеса), а также дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение их владельцев. С соответствующей инициативой политик обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, письмо находится в распоряжении РИА Новости.
"Я не вижу в этом абсолютно никакого смысла, законодатель уже четко установил какие транспортные средства подлежат регистрации, имеющие свыше 50 кубических сантиметров в объеме двигателя. Вот это очень разумное решение, выверенное с помощью опыта, практики, специалистов, мировой практики и ничего в этом смысле менять абсолютно не надо", — считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
По его мнению, реализация такого предложения вряд ли возможна, потому что технически невозможно обеспечить контроль за выполнением этой нормы.
"Конечно нет, потому что, ну хорошо, ну вот не зарегистрированный какой-нибудь там электротранспорт; водительское удостоверение, если он меньше 50 кубиков, на него не нужно. Как человека привлечь к ответственности, если не зарегистрирован в ГАИ? Документов у него при себе может и не быть, тащить его в полицию, устанавливать его личность, но через 3 часа его обязаны отпустить. Технически невозможно обеспечить контроль за исполнением вот этой сумасшедшей нормы", — отметил собеседник агентства.
Травин предлагает не придавать импульс этой инициативе, иначе «будем регистрировать и трехколёсные велосипеды детские пластмассовые, роликовые коньки, а потом, глядишь, и коньки для ледовых выступлений».
В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что в этом предложении есть здравый смысл, потому что каким-либо образом этот транспорт все же нужно обозначить в правилах ПДД.
"Электротранспорт разгоняется до 100 км, некоторые их виды. Поэтому, конечно, люди должны, как минимум, быть в правилах дорожного движения как-то обозначены. Вот регистрировать или нет, это, наверное, ГИБДД решать, насколько это опасно", — сказал Канаев.
Эксперт напомнил, что некоторые обладатели электротранспорта на высокой скорости выезжают на проезжую часть, что довольно опасно. «Поэтому в том, что предложил депутат ЛДПР, есть здравый смысл и есть над чем подумать», — добавил руководитель ФАР.
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