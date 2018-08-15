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Ремонт моста начался на выезде из Ижевска
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Ремонт моста начался на выезде из Ижевска 

Izhlife 13 часов назад
Фото: Izhlife
В столице Удмуртии дорожники приступили к ремонту моста через реку Пироговка, который соединяет улицу Азина в федеральной трассой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
До 31 октября планируется заменить асфальтобетонное покрытие, укрепить балки, отремонтировать береговые укрепления, произвести гидроизоляцию, расширить пешеходную часть, а также установить новые перила и барьерные ограждения.
На время проведения ремонта движение будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе с применением светофорного регулирования, — говорится в сообщении.
Водителей призывают по возможности выбирать пути объезда.
Отмечено, что в этом году на федеральной трассе в Удмуртии планируют отремонтировать 9 мостовых переходов. Из федерального бюджета на эти цели выделят 322 млн руб.
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