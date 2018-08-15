«VIP-парковка» для работников Саратовского гарнированного суда не согласовывалась мэрией

Администрация Ленинского района Саратова прокомментировала информациюжителя о том, что у здания Саратовского гарнизонного суда (Международная, 8) незаконно установлены дорожные знаки. Ранее горожанин Максим Наумов написал в соцсетях, что у суда параллельно проезжей части установлен знак «Остановка запрещена» с несуществующей в ПДД информационной табличкой «кроме служебных а/м суда». Рядом расположен дорожный знак «Парковка» с полустертой информационной табличкой «служебных автомобилей», также не предусмотренной правилами.

«Установка указанных в обращении дорожных знаковна комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движениявкомитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» не рассматривалась, а также изменения в дислокацию дорожных знаков по этому вопросу не вносились, — подчеркивают чиновники. — Администрацией района 14.08.18 направлено письмо в вышеуказанный комитет с просьбой рассмотретьна комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движения вопрос правомерности установки дорожных знаков возле гарнизонного суда».