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«VIP-парковка» для работников Саратовского гарнированного суда не согласовывалась мэрией
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«VIP-парковка» для работников Саратовского гарнированного суда не согласовывалась мэрией 

Свободные новости 13 часов назад
Фото: Свободные новости
Администрация Ленинского района Саратова прокомментировала информациюжителя о том, что у здания Саратовского гарнизонного суда (Международная, 8) незаконно установлены дорожные знаки. Ранее горожанин Максим Наумов написал в соцсетях, что у суда параллельно проезжей части установлен знак «Остановка запрещена» с несуществующей в ПДД информационной табличкой «кроме служебных а/м суда». Рядом расположен дорожный знак «Парковка» с полустертой информационной табличкой «служебных автомобилей», также не предусмотренной правилами.
«Установка указанных в обращении дорожных знаковна комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движениявкомитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» не рассматривалась, а также изменения в дислокацию дорожных знаков по этому вопросу не вносились, — подчеркивают чиновники. — Администрацией района 14.08.18 направлено письмо в вышеуказанный комитет с просьбой рассмотретьна комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движения вопрос правомерности установки дорожных знаков возле гарнизонного суда».
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