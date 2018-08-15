«Конструкции рассчитаны на сотню лет». Виноват ли Моранди в крушении генуэзского моста

Виноват ли конструктор моста в Генуе в его крушении, и какие еще мосты могут рухнуть в ближайшее время?

Риккардо Моранди, который спроектировал мост в Генуе, был востребованным архитектором. Он не только создавал мосты и виадуки, но и принимал участие в создании крупнейшего международного аэропорта в Риме — Фьюмичино.

Но судьба у творений архитектурного маэстро несчастливая. Так, мост авторства Моранди в Венесуэле, названный в честь генерала Рафаэля Урданета, был частично разрушен после столкновения с танкером. Мост Вади-эль-Кюф в Ливии, также спроектированный итальянцем, закрыли после многочисленных проверок, резюмировав, что он нуждается в реконструкции.

Ну и самая большая трагедия — крушение части автомобильного моста, известного в Италии как Виадук Польчевера. Завалы разбирают до сих пор, по последним данным — 39 погибших, количество пропавших без вести и пострадавших измеряется десятками.

Причина крушения пока не обнародована. Министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю полноту ответственности за происшествие на компанию Autostrade per l’Italia, которая занимается обслуживанием автодорог в стране.

Также предполагают, что виноваты дожди, которые накрыли Лигурию в последние несколько дней, удар молнии, не исключают и конструктивной ошибки, подозревая в ней уже покойного именитого архитектора Риккардо Моранди.

«Если посмотреть на видео с крушением моста, то становится понятно: причина — в одномоментной потере несущей способности, — комментирует заслуженный архитектор России Вячеслав Нилов. — Так что я хочу высказаться в защиту Моранди. Если углубляться, причиной тому могла стать сейсмическая активность, которая в Италии явно выше, чем в России. Именно она могла послужить ослаблению конструкции».

Мост в Генуе — вантовый. Это означает, что дорожные пролеты на нем держат стальные тросы, которые крепятся к пилонам. Конечно, не имея перед глазами чертежных документов, сложно исключить ошибку архитектора окончательно, говорят российские эксперты. Но вантовые мосты — вовсе не ноу-хау, вряд ли такой профессионал как Моранди допустил конструктивную ошибку.

По всему миру немало действующих творений римского архитектора. Например, мост Поля Зауера в Южной Африке даже старше рухнувшего в Генуе — он был открыт в 1956 году, вантовая переправа в Канаде, да и в самой Италии Моранди потрудился на славу.

«Конструкции, спроектированные Моранди, рассчитаны как минимум на сотню лет, — говорит старший архитектор международного стартапа Надежда Яковлева. — Но если изучить историю обслуживания моста в Генуе, окажется, что там с самого открытия не проводился капитальный ремонт, меняли только асфальт и верхнее дорожное покрытие, сваи и опоры не ремонтировали. Вне зависимости от «внутренностей» за 40-50 лет любая железобетонная конструкция дает естественные эрозийные эффекты. Влага, вода, вибрация машин, как результат — трещины. Ремонт моста в Генуе начали буквально несколько лет назад, но ситуация уже тогда была критической».

Так что городам, которые обладают наследством в виде немолодых уже виадуков и мостов, необходимо задуматься о срочном исследовании дорожной инфраструктуры на предмет изношенности. Срок годности, по мнению архитекторов и конструкторов, есть у всего — и у продуктов, и у людей, и уж тем более у мостов.