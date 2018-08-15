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Ford Mustang Steve McQueen Edition получил 800 лошадей
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Ford Mustang Steve McQueen Edition получил 800 лошадей 

TopGearRussia.ru 13 часов назад
Фото: TopGearRussia.ru
Сами по себе масл-кары хоть и по-прежнему являются мечтой многих, однако для того, чтобы действительно удивлять и выделяться из общей массы, разнообразные тюнинг-ателье занимаются тем, что добавляют мощности насколько хватит умения и бюджетов. Вполне естественно, что и специальная серия Ford Mustang Bullitt попала в руки специалистов. Да не просто специалистов, а одной из самых известных в США компании, специализирующейся на настройке Mustang. Название ей — Steeda. Проект носит достаточно громкое название — Steeda Mustang Steve McQueen Edition. Берется заводской Bullit Mustang и при помощи компрессора из него выжимается 800 лошадей. Причем благословение семьи Стива МакКуина, исполнявшего роль легендарного детектива Буллита, было получено. Не то, что Ferrari. В Steeda также заменили подвеску на более спортивную и заниженную, добавили несколько аэродинамических элементов, а самое главное — это 2,9-литровый нагнетатель Whipple, который и добавляет дополнительные 300 сил. Итого получается 800, однако в спецификации указано 800+, что вешает определенную интригу. При желании, можно убрать задние сидения, а также установить каркас безопасности. Плюс добавить кожи, карбона и алькантары в салон при желании. Про цену пока информации нет, но детали обещают опубликовать в конце года.
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