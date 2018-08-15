Ремонт прокола бескамерных шин своими руками: специальные жгуты, наборы, другие инструменты, технология ремонта, видео

Каждый автомобилист не раз сталкивался с проблемой проколотого колеса. Конечно, самым лучшим выходом из такой ситуации будет обратиться к специалисту, однако самостоятельно устранить поломку намного проще и дешевле, особенно если вы остановились посреди дороги. Самое главное — чтобы под рукой были необходимые материалы и инструменты. Данная статья предлагает ознакомиться с различными типами шин, подробной инструкцией по их самостоятельному ремонту, а также подскажет, как правильно выбрать подходящий набор инструментов для устранения повреждений.

Типы шинОсобенности бескамерных шин и их конструкцииСоветы по определениюКак найти место прокола?Ремонт прокола бескамерных шин своими рукамиС помощью жгутаВиды жгутовНаборы для ремонтаС помощью герметикаВиды герметиковКак правильно выбрать?Иные виды ремонта$ ('.index-post.contents').toggleClass ('hide-text', localStorage.getItem ('hide-contents') === '1')

Типы шин Производители колёс преимущественно используют бескамерные шины, в которых не предусмотрено наличие камеры, а ещё они отличаются радиальной конструкцией колеса — нестандартным размещением нитей в строении каркаса, которые не скрещиваются между собой, а расположены параллельно друг другу. Помимо бескамерных шин, выделяют и следующие виды:

низкопрофильные — идеально подойдут людям с энергичной манерой езды, поскольку дают возможность хорошо разогнаться, улучшить качество управления автомобилем и максимально «сцепиться» с дорогой. Из недостатков можно выделить шумность и невозможность езды по неровной поверхности, поэтому ямы и высокие ограждения могут привести к незамедлительной поломке диска;

беспрокольные — вторые в рейтинге самых популярных для оснащения современных автомобилей. Благодаря усовершенствованной технологии в случае прокола такие шины позволяют проехать более двухсот километров на скорости 90 км/ч. Всё дело в том, что при их создании используется расширенная боковина, которая ограждает покрышку от искривления даже при полной потере давления;

внедорожные — к таким прибегают водители, которые часто сталкиваются с бездорожьем. Их устройство, а именно глубокий и редкий рисунок протектора и высота профиля резины, позволяет отлично справляться с плохим или полным отсутствием дороги, а также взбираться на крутые подъёмы. Тем не менее, такие покрышки абсолютно не подходят для скоростной езды по обычной ровной поверхности, так как ужасно «держат» дорогу и увеличивают тормозной путь машины;

сезонные — самая большая разновидность покрышек, которая делится на три типа: летние, зимние и внесезонные. Летние гарантируют максимальную безопасность езды по влажной и сухой дороге и отличную износоустойчивость, но под влиянием низкой температуры «дубеют» и теряют все свои свойства. В таком случае их заменят зимние шины, которые по своему составу более мягкие и даже в самую ледяную погоду хорошо контактируют с дорогой. Однако с наступлением весны не стоит откладывать их замену на летние, потому как с повышением температуры они начинают быстро изнашиваться. Что касается внесезонных шин, то они подойдут для тёплого и благоприятного климата, так как одна половина их протектора зимняя, а другая — летняя. По своим качествам они гораздо хуже и летних, и зимних покрышек.

Особенности бескамерных шин и их конструкции

Бескамерные шины абсолютно заслужено занимают лидирующую позицию на рынке, ведь по сравнению с камерными моделями обладают низкой вероятностью повреждений и возможностью самостоятельно произвести починку. К ряду других особенностей данного типа покрышки также можно отнести:

наличие герметического слоя, который при проникновении инородного предмета окутывает его и таким образом сохраняет нужный объём воздуха и ослабляет давление. Часто это способствует длительному использованию таких повреждённых шин автовладельцами, которые могут даже не подозревать о проблеме;возможность ремонта посредством специальной склеивающей пасты, благодаря чему можно его производить без снятия шины с колеса;особое уплотнение, не допускающее разгерметизацию;длительную эксплуатацию — за счёт отсутствия перегрева и меньшей массы бескамерная модель может сослужить гораздо более долгую службу;отсутствие трения между камерой и шиной, что позволяет снизить опасность нагревания покрышки во время езды;вспомогательную амортизацию дисков.

Знаете ли вы? Потеснив камерные модели, бескамерный тип шин сейчас устанавливается современным производителем на каждый автомобиль, однако был изобретён лишь в середине прошлого столетия. Связано это было с появлением более качественной и плотной резины, которая допускала отсутствие камеры, что и было тут же применено.

Советы по определению

Подбор автопокрышек — тема всегда актуальная для большинства водителей, поскольку правильная расшифровка информации, нанесённой на шины, позволит выгодно их использовать и выбрать наиболее подходящие, а также значительно облегчит их замену на последующий сезон. Наши советы помогут разобраться в том, что означают различные символы, как визуально отличить качественные шины, и в их характеристиках. Возьмём как пример следующий набор символов с шины и дадим им обозначение: 195/65 R 15 91 T XL.

195 — ширина шины в мм;65 — так называемый «профиль», то есть соотношение высоты к ширине;R — радиальная структура шины, а не радиус, как может показаться на первый взгляд. Есть ещё и диагональная структура (D), но по своим эксплуатационным показателям она значительно уступает радиальной, поэтому сейчас её на рынке практически нельзя встретить;15 — высота диска в дюймах;91 — индекс нагрузки. Проще говоря, это максимально допустимый уровень нагрузки, которая может быть произведена на одно колесо. При выборе покрышек следует обратить особое внимание на этот показатель, поскольку для грузовых автомобилей индекс меньше 150 не допускается. Что касается легковых машин, то это значение почти всегда не является определяющим (к примеру, ИН — 91 — 680 кг);T — шкала скорости. Это максимально приемлемая скорость шины в случае правильного давления и допустимой нагрузки. Обозначается этот индекс разными буквами, самый большой показатель которой у ZR — с ним вы проедете больше 240 км/ч (в данном случае ИС — Т — до 200 км);XL — дополнительная информация, указывающая на то, что шина обладает большим индексом нагрузки, чем другие шины того же типа. К примеру, если на боковине шины будет указан индекс 91 с меткой XL, то это значит, что она способна вынести нагрузку в 680 кг вместо заявленных 620.

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Но не только эти символы представлены на боковине покрышки. Более подробные и дополнительные характеристики также обязательны к расшифровке, рассмотрим и их:

AS (All Season) — говорит о том, что шины предназначены для езды в любую погоду, то есть являются внесезонными;RSC (Run Flat System Component) — специально разработанные покрышки по усовершенствованной технологии Run Flat, которая позволяет проехать с повреждением на скорости более 90 км/ч;Tubeless (или чаще всего просто Т) — сообщает о том, что шина бескамерная. Если же надпись отсутствует или вместо одной буквы вы увидите две Т, это значит, что покрышка эксплуатируется только с камерой;E — свидетельствует о том, что шина отвечает нормам Европейской экономической комиссии;А, В или С — теплостойкость шины при движении на высоких скоростях (А — самый лучший показатель).

Как найти место прокола?

Часто случается так, что «на глаз» место повреждения на шине найти не удаётся, разве что огромный гвоздь или любой другой заострённый предмет и выдаст прокол. Однако не торопитесь тут же извлекать его, поскольку это повлечёт за собой либо намного более медленный выход воздуха из колеса, либо почти полное его отсутствие. Самым лучшим решением в таком случае будет немного подкачать колесо и доехать до ближайшего шиномонтажа, чтобы профессионалы помогли устранить поломку. Но как быть, если ничего не свидетельствует о проколе?

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Рассмотрим три основных способа обнаружения места повреждения покрышки:

Способ 1 — самый простой и удобный, поскольку не требует никаких специальных инструментов и умений, всё, что вам необходимо — это вода и мыло:

Изготовьте мыльный раствор путём смешивания воды с мылом, моющим средством или любой другой жидкостью, которая окажется у вас под рукой, хорошенько размешайте его и оставьте настаиваться на минуту. Аккуратно нанесите получившуюся смесь на всю покрышку, не забывая про боковую поверхность, сосок ниппеля и золотник. Наблюдайте за образованием пузырьков или пены на поверхности шины. Если струя выходящего воздуха очень сильная, на этом месте тут же образуются огромные пузыри. Даже если прокол маленький и несущественный, пузырьки воздуха всё равно появятся в проблемном месте, но не сразу, так что придётся подождать 2–3 минуты.

Способ 2 — тоже не вызовет затруднений:

Накачайте шину до привычного нормального давления. Внимательно вслушайтесь в шипение, которое исходит из колеса. Можно также провести пальцами по покрышке, чтобы на тактильном уровне определить место прокола, но будьте осторожны — в ней могут застрять острые предметы, о которые запросто можно пораниться. Теперь смело приступайте к устранению неполадки.

Способ 3 — рассчитан на обнаружение повреждения в случае провала предыдущих попыток и самый длительный, поскольку для его осуществления придётся снять колесо:

Снимите испорченный диск. Опустите его в какое-нибудь довольно крупное вместилище, наполненное водой. Ждите появления пузырьков. При условии не слишком большой утечки воздуха пузырьки могут образоваться не сразу, могут быть редкими и не очень заметными, однако если вы наблюдаете таковые, значит, проблемный участок обнаружен. Покрышке необходима починка или замена.

Знаете ли вы? Самая первая попытка изготовить нечто наподобие современной шины проводилась ещё в 1847 году. Тогда целью создания покрышки было оснащение экипажей, а модель, которая появилась на свет, назвали резино-парусиновой. Её функцией предполагалось устранение шума, создаваемого колёсами, что, однако, не привело к необходимому результату, и эксперимент провалился.

Ремонт прокола бескамерных шин своими руками

Устранить неполадку часто можно самостоятельно, технология ремонта несложная и не займёт много времени. К сожалению, она подходит только в случае попадания в протектор бескамерной шины не слишком большого (до 6 мм) и толстого предмета, если же место прокола достаточно объёмное, произвести починку не получится, и покрышку придётся менять. Рассмотрим варианты ремонта шины посредством таких материалов, как жгут и герметик, а также их виды и как правильно выбрать подходящие наборы для ремонта.

С помощью жгута

Большинство водителей предпочитает этот способ за его простоту, удобство и дешевизну — материалы, входящие в комплект по ремонту, по отдельности имеют немалую стоимость. Из недостатков такого ремонта можно выделить разве что его непрочность, поскольку через какое-то время (приблизительно 6–7 месяцев) жгут обсохнет и перестанет препятствовать потокам воздуха.

Для починки бескамерной шины с помощью жгута вам потребуются:

набор для ремонта, в который должны входить специальный инструмент для расширения отверстия в резине, инструмент для помещения жгута, упаковка самих жгутов и нож для среза жгутов;перчатки, чтобы не испачкаться и не пораниться;уже упоминаемый выше мыльный раствор, который поможет в конце определить качество проделанной работы.

Последовательность выполнения:

Первым делом необходимо извлечь посторонний предмет, попавший в колесо. После этого желательно обозначить место прокола маркером, чтобы потом его можно было легко и быстро найти. Далее возьмите инструмент для подготовки, то есть увеличения, отверстия и прокручивающими движениями расширьте его. Поместите жгут в специальное отверстие инструмента, предварительно смазав клеем. Введите инструмент со жгутом в расширенное вами отверстие, но не полностью, а только наполовину, чтоб он не провалился, и затем не торопясь извлеките приспособление, оставив жгут сложенным вдвое в шине. При помощи ножа обрежьте торчащие концы жгута и убедитесь, что в отремонтированном вами месте не производится утечка воздуха. Для этого смочите мыльным раствором ранее повреждённый участок и, если пузырьков воздуха не будет наблюдаться, то «операция» прошла успешно.

Видео: ремонт прокола шины бескамерного колеса жгутом

Виды жгутов

Ключевой задачей жгутов (или шнуров) для ремонта шин является устранить неполадку лишь на время, поскольку они заделывают прокол только за счёт сжатия и прилипания к резине. Однако это не значит, что можно относиться к их выбору легкомысленно, ведь от качества жгута зависит надёжность использования отремонтированной вами покрышки. Рассмотрим основные виды жгутов, которые используются для ремонта бескамерных шин:

нейлоновые — сделаны из прочных нейлоновых нитей, обеспечивают быструю и капитальную установку, а также длительную стойкость к разрывам. Вводятся по всей поверхности шины вне зависимости от места прокола, преимущественно применяются для радиальных покрышек легкового и грузового типов транспорта;кордовые — самый распространённый вид жгутов, получивший популярность благодаря своей растяжимости, долговечности и универсальности. Пропитан липким бутилкаучуком, который усиливает его прочность и надёжную герметизацию повреждённого участка;шнуровые — несомненным преимуществом таких жгутов является возможность их использования без предварительного обмазывания клеем. В его составе синтетический корд, покрытый бутилкаучуком, поэтому сам по себе он достаточно клейкий. Для устранения проколов больше 6 мм эффективно будет применить несколько таких жгутов.

Важно! Нож, которым вы обрезаете концы жгута, должен быть максимально острым, так как жгут изготовлен из твёрдых липких волокон, которые тупым ножом отрезать достаточно опасно и сложно. Если в ваш набор по ремонту не входит нож, то замените его обычным канцелярским.

Наборы для ремонта

Сегодня ассортимент спецнаборов для экспресс-ремонта шин поистине огромен, так что вам не составит никакого труда выбрать их, исходя из личных предпочтений и по приемлемой цене. Обычно такие наборы состоят из нескольких инструментов, самих жгутов, и иногда производитель может дополнительно положить некоторые необходимые материалы, например, клей или нож. Если вы встретите их в наборе, значит, вам повезло, и он качественный. Рассмотрим подробнее стандартный список того, что он должен содержать:

приспособление для расширения места прокола;приспособление для установки жгута;жгуты из того или иного материала;клей-активатор;нож для обрезки.

С помощью герметика

Также очень распространённый способ починки шины в полевых условиях, в основном используется для легковых и грузовых автомобилей. Главными преимуществами такого средства являются его быстрота и качество, поскольку герметик прочно заделывает повреждение, не допуская утечки воздуха, а также не оставляет ржавчины внутри диска. Недостаток такой починки заключается в том, что её не хватит надолго — максимум, чтобы добраться до ближайшего сервиса, и при этом не очень быстро, поскольку баланс колеса будет нарушен, и слишком сильное давление на него нежелательно. Не подойдёт герметик также и для устранения крупных порезов и трещин на боковине покрышки.

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Починка повреждённого диска с помощью герметика производится таким образом:

Слегка встряхните баллон с жидкостью. Подсоедините его к вентилю покрышки и наполните её содержимым баллона. Жидкость должна равномерно распределиться по внутренней стороне диска, так что спустя какое-то время вы заметите, как колесо плавно приподнимается и обретает объём. После нескольких километров езды на уже починенной вами шине качество произведённой операции желательно всё же проверить.

Видео: починка повреждённого диска с помощью герметика

Виды герметиков

Герметики для покрышек условно можно разделить на две группы: жидкие и аэрозольные. Также стоит отметить, что оба вида герметиков можно использовать не только при наличии повреждения, но также и в качестве профилактики. Рассмотрим подробнее функции и преимущества каждой группы:

жидкие — помещают в небольшие пластмассовые флаконы. Вводятся внутрь колёс посредством шланга с вентилем при условии, что давление на покрышку будет снижено до нуля. Такой вид герметика моментально устраняет повреждение, не оставляя владельцам автомобилей шанса заметить место прокола;аэрозольные — по своему составу на самом деле те же жидкие, а назвали их так, потому что содержатся они в баллонах. Самый популярный вид герметика, поскольку введение его в колесо упрощено специальной насадкой, которая крепится к каждому баллончику. Также позволяет намного быстрее произвести починку, поскольку не требует снижения давления на шину.

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Как правильно выбрать?

Среди всего разнообразия, что нам предлагают производители, очень важно выбрать самую качественную продукцию. Для этого при покупке стоит обратить внимание на такие особенности смеси:

Температура. Всё дело в том, что несоответствие жидкости с температурным режимом той местности, в которой вы будете её использовать, может привести к тому, что в холодное время года она просто замёрзнет, вследствие чего потеряет все свои полезные свойства. В инструкции к применению герметика указана температура, при которой данное средство способно функционировать, выбирайте по наименьшему значению. Ёмкость. Очень важно учитывать также и этот показатель, поскольку слишком маленького баллончика, к примеру, на 350 мл, не хватит на починку внедорожника. Тип. Обратите внимание на тип представленной перед вами смеси: если это жидкий герметик, то он способен устранить лишь небольшой прокол или порез на покрышке (до 6 мм); если же аэрозольный, то он справится и с более серьёзным повреждением. Однако стоит учитывать, что ни одно средство для экспресс-ремонта шины не способно взаимодействовать с диаметром больше 10 мм. Размерность шины, которую может отремонтировать герметик. Обычно такого средства хватает на починку двух-трёх покрышек, поэтому желательно его приберечь на самый крайний случай.

Видео: как правильно выбрать герметик

Иные виды ремонта

Не только жгутом и герметиком можно устранить повреждение на покрышке. Существует также несколько других универсальных способов, которые не менее эффективно справляются с этой задачей.

Важно! Хранить аэрозольный баллон в салоне машины ни в коем случае нельзя, поскольку такой тип герметика «боится» высокой температуры. Лучше всего поместить баллон в багажник в специальный отсек, чтобы не испортить другие предметы в случае его взрыва.

Ремонт бескамерных шин может также осуществляться с помощью:

грибков. Это специальная резиновая заплатка, которая способна заделать прокол в покрышке объёмом от 10 до 15 мм, и даёт не временный эффект, как жгут или герметик, а такой же срок службы, как и сама покрышка. Вклеивается она только после снятия колеса и затем шины с диска и при помощи специального оборудования, которое не идёт с ней комплекте, поэтому это может занять довольно длительное время, однако результат полностью себя оправдает, поскольку покрышка после такого ремонта будет в полностью исправном состоянии;

ножки грибка и заплаты. Этот двойной и более надёжный способ ремонта применяется в случае неудачи с обычным грибком. Такая комбинация позволяет справиться как с камерными, так и бескамерными покрышками легковых и грузовых автомобилей. Срок службы у такой починки будет, как и в вышеописанном способе, соответствовать сроку службы шины при условии правильной технологии ремонта;специальной аптечки. Будучи популярным ещё в советские времена, такой комплект и сейчас способен привести в рабочее состояние повреждённые покрышки. В состав такого стандартного набора входят 4 разных вида грибков, 4 вида пластыря для заклейки как камерных, так и бескамерных шин, клей, и различные приспособления для установки материалов и зачистки ремонтируемых участков. Такая аптечка идеально подойдёт для одноразовой починки, так что на длительный эксплуатационный срок использования отремонтированной таким способом покрышки рассчитывать не стоит.

Оказавшись в полевых условиях и без наличия запасного колеса, довольно затруднительной проблемой может оказаться прокол шины. В таком случае на выручку придёт только специальный набор, который эффективно устранит неполадку, поэтому каждый уважающий себя автомобилист должен владеть навыками самостоятельной починки ради экономии денег и времени.