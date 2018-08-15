В Томске полицейские используют новые формы доведения информации для граждан

В рамках провидимого сотрудниками полиции проекта «Я в безопасности!» и социальной акции «Безопасный двор», жители города Томска, получая квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг, смогут повторить правила дорожного движения.

Главной целью акции является правовое информирование томичей и предупреждение дорожно-транспортного травматизма. При этом особое внимание уделяется детской безопасности.

В ходе взаимодействия было принято решение размещать на обратной стороне квитанций об оплате жилищно-коммунальных услуг полезную информацию по безопасности дорожного движения. Такая мера позволит на постоянной основе информировать жильцов многоквартирных домов о состоянии дорожно-транспортного травматизма в регионе, распространять полезные советы по безопасному участию в дорожном движении и разъяснять требования законодательства.