Ещё
В Томске полицейские используют новые формы доведения информации для граждан
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Томске полицейские используют новые формы доведения информации для граждан 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 13 часов назад
В рамках провидимого сотрудниками полиции проекта «Я в безопасности!» и социальной акции «Безопасный двор», жители города Томска, получая квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг, смогут повторить правила дорожного движения.
Главной целью акции является правовое информирование томичей и предупреждение дорожно-транспортного травматизма. При этом особое внимание уделяется детской безопасности.
В ходе взаимодействия было принято решение размещать на обратной стороне квитанций об оплате жилищно-коммунальных услуг полезную информацию по безопасности дорожного движения. Такая мера позволит на постоянной основе информировать жильцов многоквартирных домов о состоянии дорожно-транспортного травматизма в регионе, распространять полезные советы по безопасному участию в дорожном движении и разъяснять требования законодательства.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Смоленске сотрудники полиции помогли гражданину, получившему травму на улице В адрес УМВД России по Калужской области поступило благодарственное письмо от жителя областного центра Инспекторы ДПС Алагирского района Северной Осетии рассказали жителям города о преимуществах получения госуслуг в электронном виде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителей лишают прав из-за болтов6
Новые модели Lada Granta попали на видео3
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
В России появится доступный Lexus
Россияне активно скупают люксовые иномарки
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение