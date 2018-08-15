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Ford захотел спроектировать удобный шопомобиль
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Ford захотел спроектировать удобный шопомобиль 

PNZdrive 12 часов назад
Фото: PNZdrive
Инженеры американского концерна Ford не перестают удивлять клиентов и экспериментировать над созданием принципиально новых продуктов. То они изобретают разнообразные «помощники» автомобилистам, то придумали внедорожник для сотрудников полиции. И вот сегодня в СМИ появились сообщения о создании автомобиля, который смогут по достоинству оценить любители шопинга.
Перед началом создания проекта представители бренда изучили потребности автолюбителей из ведущих государств и организовали опрос населения. Проанализировав получившиеся результаты, представители компании приняли решение спроектировать комфортный и удобный шопоавтомобиль для любителей закупаться.
Результаты исследования показали, что в мире очень много автомобилистов, ездящих за покупками на личном транспорте. Больше половины участников опроса, а это 55 процентов, подчеркнули, что для них посещение магазинов — это способ отдохнуть и расслабиться, получить удовольствие от приобретения новых вещей. При этом больше покупателей оказалось среди молодых людей. Специально для этой категории инженеры Ford придумают шопомобиль, в котором можно будет не только находить и оплачивать заказы онлайн, но и удобно складировать приобретенные вещи и продукты.
На данный момент о стоимости такой машины, как и о техническом оснащении и дате появления на рынке ничего не известно.
Отметим также, что Росстандарт и отечественное представительство бренда Ford сообщили об отзывной кампании, которая коснется 3 968 моделей Focus, C-Max, Mondeo, Kuga, покинувших конвейер с 2011 по 2016 годы. Причиной стали возможные неполадки с автоматической шестиступенчатой коробкой.
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