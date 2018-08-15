Где зарядить электромобиль в российской глубинке: инструкция

Многих волнует вопрос, как в условиях российской глубинки зарядить электромобиль. Сегодня поговорим об этом отдельно, открываем все секреты, раскрываем пароли и явки.

За время недельной экспедиции по Сибири электромобиль проехал больше 1500 километров, это два десятка остановок в самых разных населенных пунктах и примерно столько же зарядок разной продолжительности.

Начнем с исходных данных. Имеем пятиместный грузопассажирский электромобиль Renault Kangoo, запас хода от полностью заряженной батареи составляет около 200 километров. Заряжать автомобиль можно от специальных зарядных станций (с этим беда) и от обычной домашней розетки через специальный провод-переходник. Автомобиль абсолютно бесшумен и не загрязняет экологию, вредных выбросов ровно ноль, им просто не откуда взяться.

К сожалению, автомобилисты пока что не совсем понимают, что такое электромобиль вообще и тем более как его заряжать. Специализированные станции в России можно сосчитать по пальцам, но при этом в Сибири они уже есть в нескольких городах.

Но с количеством электромобилей в городах и ростом интереса к ним, количество станций будет непременно расти, как и будет расширяться география присутствия электрозаправок. Уже в этом году откроется еще как минимум десять станций в пяти сибирских регионах.

Сам экспедиционный автомобиль не был взят в аренду, а принадлежит МРСК Сибири и используется в качестве обычной служебной машины в Красноярском офисе, точно такой же и точно для таких же целей совсем недавно появился в офисе в городе Кемерово. И это только начало.

Все электрозаправки бесплатные, для того, чтобы воспользоваться, надо просто обратиться в офис МРСК Сибири и попросить специальную карточку, с помощью которой зарядка будет доступна в любое время. Владельцы электромобилей уже начали пользоваться зарядными станциями и в Красноярске карточки уже получили 20 водителей. Например, такая карточка есть у Екатерины.

Девушка купила себе праворульный электрический Ниссан за 600 тысяч рублей и больше не только не думает о ценах на бензин, но еще и делает свой родной город чище. Она заряжает автомобиль или на станции МРСК Сибири или прямо у себя дома, закинув удлинитель в окно.

На официальной заправке время до полного заряда составляет около 6 часов, дома — около 12 часов.

При этом если заряжать автомобиль у себя дома, то также не стоит переживать о стоимости электричества. Для полного заряда машины хватает электроэнергии примерно на 25 рублей. Да, зарядить машину на 200 километров пути можно всего за 25 рублей! Конечно, это просто смешная сумма и фактически можно считать, что пользование электромобилем не стоит ничего.

Путешествовать на таком автомобиле тоже можно, но большие перегоны делать не получится (хотя Тесла уже может проехать почти 1000 километров без подзарядки), при этом у вас всегда будет время остановиться в удивительных местах и насладиться местными красотами. А красот этих в Сибири действительно полно, просто мы не всегда их замечаем, пролетая мимо городов и сел на бензиновых машинах. Конечно, специальных зарядных станций в небольших сибирских деревнях нет и наверное еще долго не будет.

Но! Районные РЭС, входящие в МРСК Сибири готовы бесплатно помогать заряжать электромобили на своих территориях. Во-первых, это социально-ответственная политика всей компании.

Во-вторых, энергетикам в любом селе будет невероятно интересно помочь чудным путешественникам, потому что в большинстве этих мест электромобилей не видели никогда. И это мы проверили на себе, каждый работник, от обычного электромонтера до начальника РЭС искренне интересовался машиной и также искренне хотел помочь.

К тому же заехав на зарядку, вы обязательно встретите интересных людей, которые не просто энергетики, но еще и очень крутые экскурсоводы и краеведы, общение с ними доставляет одно удовольствие!

Каждый раз зарядка проходила по новому сценарию, где-то мы загоняли машину в гаражи поближе к розетке.

Где-то работники РЭС протягивали удлинители (этот способ оказался хуже, т. к электричества доходит меньше и для зарядки нужно больше времени). Но самое главное, что нам не отказали нигде! И абсолютно везде энергетики пообещали помочь не только нам, но и любым другим путешественникам, если они приедут к ним на электромобиле!

А один раз мы немного просчитались и поняли это где-то в настоящей деревне на несколько домов. Но даже там нам с радостью помогли уже не энергетики, а обычные деревенские жители, протянув удлинитель через свой огород.

Этот случай — лучшее подтверждение того, что путешествовать на электроавтомобиле действительно легко и обычные люди никогда не дадут попасть в беду, всегда придут на помощь.

Иногда мы заряжали автомобиль прямо возле местных молодежных центров. Но это по большей части ради красоты, чтобы показать детям, как это все работает. Пока машина заряжалась, с детьми проводились уроки электробезопасности, игры и конкурсы. На самом деле, электротравматизм среди детей (да и взрослых) в сельских местностях очень грустная и распространенная штука.

Многие не знают элементарных правил безопасного использования электроприборов, не представляют всей опасности невидимого тока и оголенных проводов. Уроки по электробезопасности для детей — очень важная часть социальной работы МРСК Сибири и было приятно поддержать это крутое начинание в рамках автопробега.

Порой на уроки электробезопасности приходило неожиданно много молодежи. Если судить по лицам, то все оставались довольны.