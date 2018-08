Боккетти: много раз ездил по разрушившемуся мосту под Генуей

Итальянский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Сальваторе Боккетти заявил, что очень часто ездил по мосту в пригороде Генуи, который во вторник обрушился, и теперь от вида этого места после трагедии у него мурашки по коже.

Во вторник утром в пригороде итальянского города Генуя обрушился двухсотметровый пролет моста на скоростной автомагистрали А10, части конструкции упали на жилые дома и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате обрушения погибли 37 человек, в том числе трое детей. Как сообщается, скорее всего, это не окончательное число жертв, поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

"Я смотрю на эту картину и думаю о том, сколько раз я пересекал этот мост, сколько раз ездил по этому участку шоссе на тренировку. Так много раз, что мурашки по коже. С комом в горле молюсь за этих замечательных людей и этот красивый город, который снова перенес огромную трагедию", — написал Боккетти на своей странице в Instagram, сопроводив сообщение фотографией разрушенного моста.

Guardo questa foto e penso e ripenso a quante volte ho attraversato io questo ponte, a quante volte ho percorso questo tratto di autostrada per andare agli allenamenti…tante, tantissime volte che al solo pensiero mi vengono i brividi. Con un nodo in gola prego per questo magnifico popolo e questa splendida città che ancora una volta deve subire una tragedia immane. #GenovaNelCuore ❤️🙏🏼😞

Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti)

14 Авг 2018 в 11:37 PDT