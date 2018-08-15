Севастополец потратил пять лет, чтобы из «Жигулей» сделать кабриолет (фото!)

Виктор Кравец из Севастополя сделал из своей «копейки» желтый кабриолет. На машину для души он потратил пять лет. 44-летний мастер известен так же тем, что из старых «Волг» собирал новые машины для парада ко дню Победы — пишет « Комсомольская правда ».

Желтые «Жигули»-кабриолет притягивают внимание автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. На фоне не привычного глазу авто делают селфи.

Владелец эксклюзивной «копейки» признался, что изначально хотел сделать из нее лимузин.

«Машина для повседневной езды у меня уже есть, но хотел, чтобы была еще для души и чтобы такой ни у кого не было. За гроши приобрел, можно сказать, груду железа — «Жигули»-"копейку" белого цвета. Изначально подумал, что «семерка» все-таки эстетичней выглядит, чем первая модель, и в течение двух лет, когда было свободное время, возился с ней в гараже, разбирал, пилил, параллельно вынашивая идею сделать из готовой уже «семерки» лимузин. Но для лимузина размер машины все-таки не дотягивал, а вот преобразить «жульку» в кабриолет— реальная задача. На том и порешил», — рассказал Виктор Кравец.

Автомобилист отметил, что на переоборудование ушло до 200 тысяч рублей. Панель в кабриолете он использовал от BMW , передние сиденья от старенькой " Хонды ", задние спинки сидений от Mitsubishi Lancer