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В Чебаркуле повара затянуло в электромясорубку
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В Чебаркуле повара затянуло в электромясорубку 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
Несчастный случай произошел 14 августа в столовой военного гарнизона Чебаркуля — руку 34 — летнего повара до предплечья затянуло в промышленную электромясорубку, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на местную газету «Южноуралец».
Во время приготовления обеда пальцы женщины случайно попали в работающую электромясорубку и стальной шнек за доли секунды перемолол пальцы и ладонь. Военнослужащие гарнизона немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Чтобы извлечь остатки руки врачам и спасателям пришлось распилить корпус электромясорубки. В результате удалось сохранить мизинец и безымянный палец. Шнек раздробил кости, но часть кисти и ладонная поверхность остались целыми. Сейчас пострадавшая находится в состоянии медикаментозной комы.
По словам главного врача ГБУЗ «Областная больница города Чебаркуля» Александра Локтева, случай тяжелый, но не безнадежный. Процесс заживления будет долгим. Говорить о возможности проведения реконструктивных операций можно будет после нарастания культи.
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