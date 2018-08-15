Найти выживших под обломками моста в Генуе невозможно, считает свидетель

ГЕНУЯ, 15 авг — РИА Новости Елизавета Исакова . Найти живых людей под обломками моста, который накануне обрушился в Генуе, уже невозможно, считает свидетель трагедии, медбрат Симоне Гуссони.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на жилые дома и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 37 человек, в том числе трое детей. Однако вряд ли это окончательные число жертв, поисково-спасательные работы продолжаются. В Генуе объявлен двухдневный траур.

Гуссони рассказал РИА Новости, что увидел издалека, как обрушился мост, и сразу же поспешил на помощь.

"Я прибыл в первые же минуты, тут уже были машины скорой помощи, врачи, пожарные. Я увидел много дыма, пыли, и как обрушилась центральная часть и пилон. После этого обрушилась проезжая часть", — сказал он.

Гуссони работает медбратом в одной из больниц Генуи, он сразу стал помогать извлекать людей из-под обломков.

"Когда я подошел, тут были обломки моста, люди, которые были под ними. Я слышал, как они там шумели. Но через несколько часов шум стих, так что стало понятно, что люди умерли. Эта тишина стала отличительной чертой потери надежды спасателей найти живых. Даже в больницах перестали надеяться, так как к ним привозили уже тела, им нельзя было помочь", — отметил он.

Он полагает, что спасатели уже не найдут выживших, несмотря на то, что под обломками находятся порядка 35 машин.

"Я не хочу быть пессимистом, но уже говорят про 35 трупов. Я не думаю, что там есть живые. Мост обрушился вчера утром, и уже через несколько часов не было слышно шумов, и доставали только тела погибших. Я думаю, там остались только погибшие", — добавил он.

Гуссони подчеркнул, что мост давно нуждался в ремонте, по нему было страшно ездить, и теперь конструкцию придется полностью сносить.

"Мост давно нуждался в ремонте. Я проезжал по этому мосту на работу по нескольку раз в день, и я чувствовал, как он вибрирует под машинами. Особенно в пробках, когда много машин стоят вместе с грузовиками. Это очень важный мост для жизни Генуи. Сейчас говорят о том, что понадобятся пять лет, чтобы восстановить движение. Очевидно, что надо его полностью разрушить и построить новый", — считает медбрат.