Депутаты Госдумы предложили регистрировать гироскутеры и сегвеи

«Власов предложил дополнить правила дорожного движения пунктами, регулирующими поведение владельцев электротранспорта. По его мнению, властям «необходимо научиться максимально оперативно реагировать на новые вызовы науки и техники», — отмечается в сообщении.

Член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев считает, что предложение Власова не имеет перспективы.

Поэтому он, со своей стороны, предложил ввести для гироскутеров, сегвеев и моноколес ограничения по мощности (до пяти киловатт) и по скорости (до 40 километров в час).

Васильев пояснил, что речь идет о запрете на ввоз в Россию таких средств передвижения, если они не соответствуют установленным требованиям.

Депутат добавил, что эта проблема актуальна, скорее, только для Москвы: в других городах не так часто используют сегвеи и гироскутеры.