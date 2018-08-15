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Депутаты Госдумы предложили регистрировать гироскутеры и сегвеи
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Депутаты Госдумы предложили регистрировать гироскутеры и сегвеи 

РИАМО 10 часов назад
Фото: РИАМО
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил ввести регистрацию такого личного электротранспорта, как сегвеи, гироскутеры и моноколеса, сообщает РИА Новости.
С этой идеей он обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову, уточняется в материале.
«Власов предложил дополнить правила дорожного движения пунктами, регулирующими поведение владельцев электротранспорта. По его мнению, властям «необходимо научиться максимально оперативно реагировать на новые вызовы науки и техники», — отмечается в сообщении.
Член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев считает, что предложение Власова не имеет перспективы.
Поэтому он, со своей стороны, предложил ввести для гироскутеров, сегвеев и моноколес ограничения по мощности (до пяти киловатт) и по скорости (до 40 километров в час).
Васильев пояснил, что речь идет о запрете на ввоз в Россию таких средств передвижения, если они не соответствуют установленным требованиям.
Депутат добавил, что эта проблема актуальна, скорее, только для Москвы: в других городах не так часто используют сегвеи и гироскутеры.
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