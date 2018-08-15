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Секрет автоперекупов: как скрыть царапину за несколько секунд
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Секрет автоперекупов: как скрыть царапину за несколько секунд 

Авторамблер 11 часов назад
Фото: Авторамблер
Сразу предупреждаем: тот способ, который вы увидите в этом ролике, не одобряется редакцией как ненадежный с точки зрения ремонта и неэтичный с точки зрения перепродажи автомобиля.
Однако в некоторым ситуациях лайфхак по «удалению» царапины действительно может пригодиться.
Для того, чтобы скрыть повреждение краски на авто, нужна парафиновая свеча и горелка или промышленный фен. Достаточно нагреть свечу, промазать растопленным парафином царапину, а потом растопить парафин и растереть его. Если царапина не слишком глубокая, то она польностью исчезнет.
Однако нужно понимать, что исчезнет она лишь до первой мойки машины. Если же вы соберетесь перепродать такое авто в родном городе, то скоро можете ждать гостей.
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