В Майкопе отремонтировали две дороги после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Майкопа проверила соответствие качества дорожного покрытия улиц Школьной (между улиц Ростовской и Речной) и Гончарова (между улиц Свободы и Школьной) требованиям действующего законодательства.

«Установлено, что покрытие указанных участков местных дорог имело многочисленные ямы, что является нарушением требований государственного стандарта», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.

В ходе рассмотрения Майкопским городским судом искового заявления прокуратуры города об обязании МКУ «Благоустройство МО „Город Майкоп“ устранить нарушения ответчик привел аварийные участки дорог в соответствие с требованиями закона.