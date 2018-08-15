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В Майкопе отремонтировали две дороги после вмешательства прокуратуры
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В Майкопе отремонтировали две дороги после вмешательства прокуратуры 

АиФ Адыгея 11 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Майкопа проверила соответствие качества дорожного покрытия улиц Школьной (между улиц Ростовской и Речной) и Гончарова (между улиц Свободы и Школьной) требованиям действующего законодательства.
«Установлено, что покрытие указанных участков местных дорог имело многочисленные ямы, что является нарушением требований государственного стандарта», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
В ходе рассмотрения Майкопским городским судом искового заявления прокуратуры города об обязании МКУ «Благоустройство МО „Город Майкоп“ устранить нарушения ответчик привел аварийные участки дорог в соответствие с требованиями закона.
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