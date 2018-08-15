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Экс-начальник главка ГАИ-ГИБДД оценил предложение ограничить мощность и скорость сегвеев
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Экс-начальник главка ГАИ-ГИБДД оценил предложение ограничить мощность и скорость сегвеев 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Экс-начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД Владимир Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал предложение ограничить мощность и скорость сегвеев, гироскутеров, а также моноколёс.
«К правилам движения это отношения не имеет, потому что на этих видах транспорта, в основном, передвигаются по тротуарам», — заявил он.
По его словам, в настоящее время речь идёт о регистрации велосипедов, хотя они идут в общем потоке движения.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение МВД России усложнить экзамен на водительские права.
RT на русском: последние новости
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