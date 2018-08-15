Экс-начальник главка ГАИ-ГИБДД оценил предложение ограничить мощность и скорость сегвеев

Экс-начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД Владимир Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал предложение ограничить мощность и скорость сегвеев, гироскутеров, а также моноколёс.

«К правилам движения это отношения не имеет, потому что на этих видах транспорта, в основном, передвигаются по тротуарам», — заявил он.

По его словам, в настоящее время речь идёт о регистрации велосипедов, хотя они идут в общем потоке движения.