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У корпусов 145-147 появятся «лежачие полицейские»
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У корпусов 145-147 появятся «лежачие полицейские» 

Префектура Зеленоградского административного округа 7 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Окружная комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре округа посчитала целесообразным установку 2 искусственных дорожных неровностей на дворовом проезде у корпусов 145, 146 и 147.
С такой инициативой в Комиссию обратилась управа района Матушкино по обращению местного жителя. Специалисты управы вместе с сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД Зеленограда провели обследование территории и признали, что на дворовом проезде осуществляется интенсивное движение транспорта. Поэтому для повышения безопасности пешеходов здесь необходимо установить 2 «лежачих полицейских».
Установить дорожные неровности поручено управе района Матушкино в 2019 году.
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