У корпусов 145-147 появятся «лежачие полицейские»

Окружная комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре округа посчитала целесообразным установку 2 искусственных дорожных неровностей на дворовом проезде у корпусов 145, 146 и 147.

С такой инициативой в Комиссию обратилась управа района Матушкино по обращению местного жителя. Специалисты управы вместе с сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД Зеленограда провели обследование территории и признали, что на дворовом проезде осуществляется интенсивное движение транспорта. Поэтому для повышения безопасности пешеходов здесь необходимо установить 2 «лежачих полицейских».

Установить дорожные неровности поручено управе района Матушкино в 2019 году.