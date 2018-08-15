Крымский мост приютил мигрирующих рыб

Крымский мост превратился во временное убежище для молоди хамсы на период миграции из Азовского моря в Чёрное. Под его опорами рыбы прячутся от своих естественных врагов, к которым в том числе относятся чайки и бакланы.

«Мост здесь выполняет своего рода защитную функцию, пусть и в локальных масштабах», — отметил руководитель управления океанографии и природоохранных исследований Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Тимофей Барабашин.

По его словам, мост ничуть не мешает мигрирующим косякам рыб, которые спокойно проходят через его опоры.

На данный момент большие и плотные стаи хамсы через Керченский пролив выходят из Азовского моря, чтобы провести зиму в более тёплом Чёрном море. Осенью на зимовку отправятся взрослые особи, передаёт инфоцентр «Крымский мост».

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