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Крымский мост приютил мигрирующих рыб
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Крымский мост приютил мигрирующих рыб 

News.ru 11 часов назад
Крымский мост превратился во временное убежище для молоди хамсы на период миграции из Азовского моря в Чёрное. Под его опорами рыбы прячутся от своих естественных врагов, к которым в том числе относятся чайки и бакланы.
«Мост здесь выполняет своего рода защитную функцию, пусть и в локальных масштабах», — отметил руководитель управления океанографии и природоохранных исследований Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Тимофей Барабашин.
По его словам, мост ничуть не мешает мигрирующим косякам рыб, которые спокойно проходят через его опоры.
На данный момент большие и плотные стаи хамсы через Керченский пролив выходят из Азовского моря, чтобы провести зиму в более тёплом Чёрном море. Осенью на зимовку отправятся взрослые особи, передаёт инфоцентр «Крымский мост».
Ранее News.ru писал, что акула напала на участника чемпионата по подводной охоте на лакедру, проходившего у берегов Приморья.
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