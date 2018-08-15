Машины автобренда Renault собранные в России будут экспортироваться в Монголию

Российское подразделение французского автобренда Renault начинает поставки автомоделей Sandero, Sandero Stepway, Logan, Duster, а также Renault Kaptur , на авторынок Монголии.

Там основным автодилером вступает компания Monnis Motors. Этот концерн на автомобильном рынке страны с 1998 года и является наиболее мощным представителем данной прослойки рынка.

Monnis Motors предлагает клиентам сервис полного цикла. Т.е. все, начиная от выбора конкретной автомодели, до ее техобслуживания в гарантийный и послегарантийный период эксплуатации.

Сервисную поддержку обеспечивают высококвалифицированные специалисты на современном оборудовании.

Как уже сообщалось ранее, российская площадка Renault за первое полугодие 2018 года отправило за рубеж свыше семи тысяч экземпляров новых автомоделей.

Основные страны-импортеры — это как государства ближнего зарубежья, так и страны более отдаленного круга.