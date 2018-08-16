В Троицком районе закрывают все автобусные рейсы

Автобусные рейсы в Троицком районе отменяют из-за банкротства автотранспортного предприятия. Маршруты закрыли как между поселками, так и в самом райцентре.

Как сообщают Вести22, Троицкое АТП ликвидируют, автобусы выставлены на продажу. У предприятия есть задолженность в миллион рублей.

По словам руководства АТП, количество автобусных маршрутов значительно сократилось из-за снижения пассажиропатока. Местные жители стали пользоваться услугами частных перевозчиков.

10 лет назад предприятие оказалось в руках «Барнаульского автовокзала», который потратил на его восстановление 15 млн руб. Но помощи со стороны местной администрации, на которую надеялся новый собственник, не последовало.

Сейчас же купить, по сути, убыточное предприятие не готовы ни власти, ни другие перевозчики.