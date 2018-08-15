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Саратовцы жалуются на слив фекалий и неприятный аромат
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Саратовцы жалуются на слив фекалий и неприятный аромат 

САРАТОВ24 11 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В Октябрьском районе Саратова на улицу Клочкова 72 подъезжают грузовые машины и сливают в колодец биоотходы из частного сектора. Жильцы дома жаловались, писали в прокуратуру, но никакой реакции не последовало. Об этом сообщает сообщество «Саратов онлайн» «Вконтакте».
По словам местных жителей, ежедневно приезжает по 20 грузовиков, сливает фекалии в колодец, отчего вокруг стоит душераздирающий аромат.
«А на днях была такая картина. В очередной раз приехала машина с отходами и к ним подъехали полицейские. Водитель подошел, сунул стражам порядка конверт и те уехали», — сообщил автор поста.
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