Саратовцы жалуются на слив фекалий и неприятный аромат

В Октябрьском районе Саратова на улицу Клочкова 72 подъезжают грузовые машины и сливают в колодец биоотходы из частного сектора. Жильцы дома жаловались, писали в прокуратуру , но никакой реакции не последовало. Об этом сообщает сообщество «Саратов онлайн» «Вконтакте».

По словам местных жителей, ежедневно приезжает по 20 грузовиков, сливает фекалии в колодец, отчего вокруг стоит душераздирающий аромат.

«А на днях была такая картина. В очередной раз приехала машина с отходами и к ним подъехали полицейские. Водитель подошел, сунул стражам порядка конверт и те уехали», — сообщил автор поста.