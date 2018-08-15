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У провала на Автозаводе появился брат-близнец
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У провала на Автозаводе появился брат-близнец 

nn.ru 10 часов назад
Фото: nn.ru
— Побывал на Автозаводе пару недель назад и увидел, как провал, в который угодил горе-автолюбитель и повредил авто по сей день не отремонтирован! А прошло уже месяц с публикации NN.ru? — написал в редакцию Борис Ершов. — И смешно, и грустно, но у провала появился брат-близнец. Может, это вторые входы в метро в проекте?
Действительно, об этом провале мы написали месяца назад, когда в яму угодил Mitsubishi Lancer. «Конец рулю» назвал это событие один из комментаторов.
Оказалось, что за территорию у Северной проходной отвечает администрация района. На запрос NN.ru там ответили, что провал ликвидирован, а претензии по ремонту нужно предъявлять обслуживающей организации — ООО «Заводские сети».
Тогда мы наивно посетовали, что если владелец пострадавшего автомобиля не зафиксировал величину ямы, то сейчас это будет сделать сложно. А значит, трудно доказать, что провал превышал допустимые по ГОСТу размеры.
Но вот хорошая новость для автовладельца: яма на месте. И наказать тех, кто должен был ее заделать, но выполнил свою работу только на бумаге, все еще можно.
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