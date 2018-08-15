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Количество оплаченных штрафов за нарушения земельно-имущественного законодательства увеличилось на 7%
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Количество оплаченных штрафов за нарушения земельно-имущественного законодательства увеличилось на 7% 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 10 часов назад
«Срок на оплату штрафных санкций строго регламентирован. Штраф должен быть уплачен в полном объеме не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки», — сказал Шогуров.
Просрочка оплаты штрафа влечет за собой еще один административный штраф — в двукратном размере.
При этом Шогуров отметил, что благодаря профилактической работе, которую проводит ведомство, число уплаченных штрафов за последние два года выросло на 7%.
В случае неуплаты штрафов постановление направляется в службу судебных приставов, а также мировым судьям. В частности, в территориальные подразделения ФССП за первое полугодие 2018 года направлено 543 заявления, мировым судьям для рассмотрения по существу передано 339 материалов в отношении должников.
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