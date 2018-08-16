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Время ожидания для транспорта на границе Грузии и РФ сократилось до 2-3 часов
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Время ожидания для транспорта на границе Грузии и РФ сократилось до 2-3 часов 

ТАСС 7 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Среднее время ожидания транспорта в очереди на границе между Россией и Грузией на Военно-Грузинской дороге сократилось до 2-3 часов. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).
Как сообщается на сайте, причиной возникновения очереди стал сезонный рост транспортного потока на границе, что привело к превышению пропускной способности пункта пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии по легковому транспорту в 13 раз, грузовому — в 2-3 раза. Ранее очереди на границе достигали 10 часов.
"ФТС России совместно с другими государственными органами предпринимает активные действия для увеличения пропускной способности МАПП «Верхний Ларс» (Республика Северная Осетия — Алания). На 16 августа сократилось среднее время ожидания в очереди до 2-3 часов", — говорится в сообщении.
Как рассказали в ФТС, для решения проблемы были усилены дежурные смены таможенного поста, в частности в Северную Осетию прикомандировали сотрудников из других подразделений таможенных органов. Также на границе используются все четыре резервные полосы контроля для пропуска автотранспорта, всего задействовано 19 линий.
На пункте пропуска работают оперативные группы ГУ МЧС России по Северной Осетии, организовано дежурство скорой помощи и Центра медицины катастроф, круглосуточно на территории дежурят бригады скорой помощи, оперативные группы МЧС.
Для удобства ожидающих на Военно-Грузинской дороге работает кафе, имеется комната матери и ребенка, медицинский кабинет. На официальном сайте Северо-Кавказского таможенного управления ежедневно размещается информация об очередях перед пунктами пропуска региона, а также о функционировании Военно-Грузинской автодороги.
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