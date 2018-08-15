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Время ожидания для транспорта на Военно-Грузинской дороге сократилось на четыре часа
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Время ожидания для транспорта на Военно-Грузинской дороге сократилось на четыре часа 

ТАСС 10 часов назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Скопление транспорта на Военно-Грузинской дороге на территории Северной Осетии сократилось за пять дней, за счет чего уменьшилось и время ожидания — с десяти до шести часов. Об этом сообщил в среду ТАСС врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону Максим Исаев.
"Военно-Грузинская дорога продолжает функционировать в штатном режиме, скопление транспорта связано с большим количеством желающих пересечь границу. 10 августа время ожидания составляло порядка 10 часов, сейчас оно снижено до шести часов, так как соответственно сократилось и количество транспорта на границе", — сказал Исаев.
По его словам, на пункте пропуска «Верхний Ларс» выезда с территории России ожидают порядка 300 машин. На месте создана вся необходимая инфраструктура, предусмотрены санитарно-бытовые условия, в том числе комната матери и ребенка, проводится круглосуточное дежурство медиков. По дороге к границе расположены три гостиницы, круглосуточно проводится патрулирование силами МВД.
О затруднении движения автотранспорта по Военно-Грузинской дороге водителям сообщают на въездах в Северную Осетию по административным границам с Кабардино-Балкарией, Ингушетией и Ставропольским краем. Кроме того, информирование организовано в аэропортах, на авто— и железнодорожных вокзалах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
Как пояснили в Северо-Осетинской таможне, скопление транспорта наблюдается ежегодно в летний период из-за многократного увеличения количества транспорта, пересекающего российско-грузинскую границу. Превышена в связи с этим и проектная пропускная способность многостороннего автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс», которая составляет 170 единиц грузового, 200 единиц легкового транспорта и 40 автобусов. На сегодняшний день границу пересекают до 3 тыс. автомобилей. Также в сутки пост может пропускать до 4 тыс. физических лиц, но сейчас желающих выехать — более 15 тыс. человек.
Для решения проблемы Северо-Осетинской таможней совместно с пограничным управлением ФСБ РФ по региону задействованы две резервные и создана пятнадцатая полоса движения. Кроме того, организованы дополнительные места осуществления контроля. Для снижения нагрузки на пункт пропуска в республику прикомандированы и более 30 инспекторов таможенного ведомства.
Расширение дороги
Военно-Грузинская дорога, которая проходит по территории Северной Осетии, соединяет Россию со странами Закавказья. Как сообщалось ранее, узкий участок дороги будет расширен в 2018 году, что позволит сократить скопление транспорта на российско-грузинской границе. Почти километровый участок дороги будут расширять за счет насыпи на реке Терек.
На Военно-Грузинской дороге также планируется создать транспортно-логистический терминал. Соответствующее предложение было озвучено в прошлом году на встрече главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с чрезвычайным и полномочным послом Армении в РФ Варданом Тоганяном. Также рассматривается и вопрос о создании электронной очереди на выезд из России, что также сократит очереди на границе.
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