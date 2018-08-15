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Биганов отказывается от четырех маршрутов
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Биганов отказывается от четырех маршрутов 

ТВ-МИГ 9 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса ttransport.ru  Компания «БигАвтоТранс» может отказаться от четырех автобусных маршрутов — №11С, №14, №25 и №31, об этом заявил директор автопредприятия Дмитрий Биганов.
Уведомление о расторжении контрактов с мэрией Биганов отправил начальнику отдела транспорта и связи администрации города Владимира Олегу Орехову.
Биганов планирует прекратить пассажирские перевозки автобусов №14 и №31 с 1 октября, по маршрутам №11С и №25 — с 15 октября.
Как сообщил Дмитрий Биганов, причина отказа — кризис, который переживает не только «БигАвтоТранс» и нехватка денег у предприятия. Однако, коллектив директор одного из самого крупного перевозчика планирует сохранить.
Напомню, что еще в начале лета анонимный телеграмм-канал писал, что Биганов урезал зарплату водителям на 10 тысяч рублей и на общем собрании предприятия говорил о возможных сокращениях.
Отмечу, что если с Бигановым расторгнут контракты, то у «БАТа» останутся только автобусы №26 и №28.
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