На Филиппинах призрак прошел по оживленной дороге сквозь машины — видео

Эти пугающие кадры были сняты в двух разных местах, расположенных недалеко друг от друга, но темная фигура призрака везде одна и та же На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как по обычной дороге едут машины в обоих направлениях. Примерно через 15 секунд в верхней части можно увидеть, как из ниоткуда появляется темная фигура.

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Она направляется прямо в сторону дороги, не обращая внимание на машины. Призраку это действительно не нужно — он просто идет по дороге, и проходит сквозь любой транспорт. Перебравшись на другую сторону, фигура также неожиданно пропадает.

На втором видео камера, висящая около магазинчика, который расположен не так далеко от той дороги, тоже засняла темную фигуру. В этом случае призрак тоже появляется неожиданно, но на этот раз за спиной работника. Он становится чуть левее него и застывает. Простояв там около 20-и секунд, фигура исчезает.

Если обратить внимание на время, в которое был запечатлен призрак, то можно увидеть, что на дороге камера его засняла в два часа дня, а у магазина — в три часа ночи. То есть второй визит в наш мир призрак совершил через 13 часов.