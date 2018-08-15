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Кражу автомобиля выделят в отдельный состав преступления
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Кражу автомобиля выделят в отдельный состав преступления 

Quto.ru 9 часов назад
Фото: Quto.ru
Комитет Совета Федерации по Регламенту намерен выделить кражу автомобиля в отдельный состав преступления, а за сбыт регистрационных знаков ввести уголовную ответственность. Об этом сообщает «Парламентская газета».
В общей сложности Комитет по Регламенту подготовил и направил в Верховный суд 18 предложений по совершенствованию законодательства в данной области. В том числе предлагается конкретизировать действия соучастников преступления, а также дополнить виды угона автомобиля угоном в состоянии опьянения, угоном машины, в которой находятся люди, а также угоном, связанным с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище. Предлагается учитывать при рассмотрении таких дел продолжительность пользования транспортным средством, способ проникновения в него и хищения, передачу в пользование иным лицам, неоднократность использования в течение короткого промежутка времени, изменение внешнего вида автомобиля, смену государственных номеров.
Подробности о нововведениях сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по Регламенту Андрей Кутепов. По словам сенатора, в настоящее время изучается также возможность создания единой информационной системы, включающей в себя базы данных заводов, транспортных средств, пересекающих границы Российской Федерации, автомобилей, прошедших регистрацию на таможенных пунктах при их ввозе на территорию России. Туда же могут войти базы данных по автомобилям, получившим тотальные повреждения вследствие ДТП, и информация о компаниях, предоставляющих услуги по страхованию транспортных средств.
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