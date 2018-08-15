Мост через реку Нару в Подмосковье откроется до конца года

В подмосковном Серпухове до конца 2018 года откроется мост через реку Нару в створе улицы Оборонной, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе посещения объекта, сообщает его пресс-служба.

«У нас большая программа строительства инфраструктурных объектов. Мы строим большие мосты, как в Дубне, например, и поменьше — как в Серпухове, но он очень важен для города, так как соединяет центральную часть с прилегающими районами. Долгое время мост находился в аварийном состоянии, и мы вынуждены были опустить шлагбаум. Для жителей это был шок, потому, что те, кто раньше добирались до дома за 5 минут, вынуждены тратить на это теперь 40 минут, это касается и оперативных служб. Мы реализовали программу, суть которой — капремонт моста, и к декабрю все работы по нему завершатся», — сказал Воробьев.

Решение о проведении реконструкции моста было принято в 2016 году. После изучения экспертами технической документации и обследования объекта, он был признан аварийным. Воробьев по итогу осмотра опасной автомобильной переправы признал меры, предпринятые городской администрацией, единственно правильными в создавшейся ситуации. На капремонт из бюджета Подмосковья выделено более 560 млн руб., на условиях софинансирования из муниципального бюджета — около 30 млн руб.

Обновленный мост будет отвечать всем нормативам безопасности. Его оснастят локальными очистными сооружениями для фильтрации ливневых стоков, наружным освещением, а также камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион», добавили в пресс-службе.