На Украине зафиксирован первый летальный укус змеи за 27 лет

Четырехлетняя девочка погибла во Львовской области Украины от укуса карпатской змеи. Как пишет Strana.ua, в Сколевской районной больнице не нашлось противоядия, а врачи больницы во Львове уже не могли спасти ребенка — болезнь развивалась очень быстро.

Отмечается, что это первый случай на Украине за 27 лет независимости, когда человек погибает от укуса змеи в медицинском учреждении

Заместитель главврача Западноукраинского детского медцентра Елена Козлова сообщила, что Украина вообще не закупает сыворотку от яда карпатской змеи: на Украине она не зарегистрирована, и государство не может ее закупить.

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