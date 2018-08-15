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От укуса змеи во Львове умерла четырехлетняя девочка
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От укуса змеи во Львове умерла четырехлетняя девочка 

Украина.ру 9 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на информацию местной полиции.
Вечером 14 августа правоохранители Сыховского района получили информацию о смерти в больнице ребенка, которого доставили из больницы г. Сколе после укуса змеи. Змея укусила девочку 11 августа.
«От врача поступило сообщение о том, что 14 августа в 11:55 в помещении больницы умерла девочка 2014 года рождения, жительница г. Львов. 12 августа около 1:00 ребенка доставили из Сколевской ЦРБ с диагнозом: укус змеи правой нижней конечности», — рассказали в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области.
Это не первый случай укуса змеи на Львовщине. Ранее от укусов змей пострадали четверо жителей Львовской области, которых в состоянии средней тяжести доставили в реанимацию.
На Украине живет несколько видов ядовитых змей. Это представители семейства гадюковых: гадюка обыкновенная, гадюка степная, гадюка носатая, гадюка Никольского и гадюка Ренарда. При этом гадюки живут и в лесах Карпат.
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