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По Покровке с ветерком. Почему автомобили продолжают ездить по улице
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По Покровке с ветерком. Почему автомобили продолжают ездить по улице 

АиФ Нижний Новгород 9 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Только за последние две недели оштрафовано 59 нарушителей запрета на движение по нижегородскому Арбату.
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Статус пешеходной Большая Покровская получила с 29 мая этого года. До этого, согласно градостроительной документации, центральная улица Нижнего Новгорода была… «дорогой общего пользования». По данным городской администрации, за время действия запрета его нарушили 251 раз! А за последние две недели 59 граждан получили штрафы за игнорирование знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Сотрудники ГИБДД зафиксировали только 8 нарушений, которые касаются езды по пешеходной улице. Но машины же не по воздуху добрались до места запрещённой стоянки?
Главные нарушители — авто, подвозящие грузы к магазинам, ресторанам и прочим объектам, доступ к которым возможен только через Покровку. Но для таких машин городские власти улицу полностью не закрыли. Ограничили лишь время въезда — с 6 до 9 утра.
«Я думаю, что автохамов среди нарушителей правил дорожного движения — единицы, — говорит автомобильный правозащитник Александр Дейч. — Основная причина — логистическая. Нет альтернативных подъездных путей, люди вынуждены нарушать. Возможно, есть смысл повысить штрафы за повторное нарушение запрета на парковку и езду по Покровке. Но я бы усилил контроль за ситуацией со стороны ГИБДД. Частые рейды точно отучат любителей прокатиться с ветерком по нижегородскому Арбату».
Памятник на въезде
По словам представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Нижегородской области, они по мере возможности организуют рейды на Большой Покровской. Регулярно приезжают на вызовы местных жителей и урезонивают зарвавшихся автохамов. Но людских ресурсов полностью контролировать ситуацию на главной улице Нижнего Новгорода нет.
«Идеальный вариант пешеходной улицы — это когда въезд на неё невозможен в принципе, — уверен старший инспектор по особым поручениям ГИБДД по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич. — В некоторых городах для этих целей поднимают уровень въездных путей, где-то проезд закрывают архитектурными строениями малых форм. Большую Покровскую нельзя сделать на 100% пешеходной. Доступ туда должен быть у пожарных машин, «Скорой помощи». Там много жилых домов, к некоторым из них подъезд возможен только через пешеходную улицу. Конечно, если есть возможность кому-то проехать, следом тянутся автохамы».
По данным администрации Нижнего Новгорода, планируется въезд на улицу Большую Покровскую дополнительно ограничить установкой малых архитектурных форм. Разрешён он будет лишь в отведённые часы со стороны улицы Малой Покровской и площади Минина и Пожарского.
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