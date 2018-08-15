В Курске ветки дерева повредили 4 автомобиля

В редакцию «Курских известий» обратилась жительница улицы Дейнеки, 34 Карина Бунчук

Девушка рассказала, что поздно вечером 7 августа на четыре машины, припаркованные рядом с домом, упала ветка дерева. В результате лакокрасочное покрытие автомобилей сильно пострадало. Ущерб мог быть гораздо больше, если бы не провод который задержал ветки. Как позже выяснилось, это кабель интернета.

— В 10 часов вечера мой муж вышел на балкон, прямо на его глазах упала ветка с дерева на машины. Мы позвонили в полицию и в МЧС . Сотрудники МЧС пилить дерево отказались. Также приезжали электрики, которые пояснили, что провод не имеет к ним отношения.. До часу ночи все пострадавшие писали заявление в полицию, — рассказала Карина, — На следующий день к нам никто не пришёл.

Куряне опасаются не только за своё имущество, но и за жизнь и здоровье детей. Рядом с деревьями находится детская площадка, и в какой момент и на кого упадёт очередная ветка предугадать невозможно.

Как утверждают жители улицы Дейнеки, не дождавшись помощи, одна пожилая женщина позвонила в УК «Партнёр» и сказала, что во время происшествия погиб человек, тогда пришли люди из управляющей компании и оградили небольшой участок рядом с деревом лентой, а на машины положили распечатки со следующим текстом: «Уважаемые квартиросъемщики! Убедительная просьба убрать автомобили от аварийного дерева. Будут производиться работы по сносу дерева. ООО УК „ПАРТНЁР“ тел. 77— 03-20».

По состоянию на 15 августа ситуация не изменилась. В Управляющей компании «КИ» пояснили, что до конца текущей недели специалисты проведут опиловку сухих веток. Стоит отметить, что в этом дворе это не единственное дерево, которое вызывает беспокойство местных, поскольку возраст всех насаждений более 40 лет. Кроме того, оставляет желать лучшего и состояние всего двора. По словам курян, на их письма с жалобами никто не реагирует и мер не принимает. К слову, самостоятельно жильцы улицы Дейнеки деревья спилить не смогут, в этом случае им грозит штраф в 10 тысяч рублей. «КИ» будут следить за дальнейшим развитием событий.