«Дорожная трагедия в Волгоградской области показала реальное отношение общества к властям»

«Вчера в напряженной обстановке прошло два события и тихо — еще одно. Среднеахтубинский районный суд заключил 22-летнего Рената Булатова под стражу. Родственники начали хоронить погибших в трагическом ДТП при столкновении с огромным пикапом Dodge , за рулем которого был Ренат. Тем временем »Единая Россия» приостановила членство Булатова в партии — до завершения следствия.

Что случилось

Напомним, 10 августа Ренат Булатов на довольно узкой трассе пошел на обгон, не убедившись, что встречная полоса свободна. Результат — столкновение с « хондой », у пассажиров которой шансов выжить не было. В салоне была целая семья — родители и их дочери пяти и семи лет. Все они погибли. Судя по фотографиям, опубликованным полицией, сила удара говорит о достаточно высокой скорости, на которой произошло лобовое столкновение. Булатов был совершенно трезв.

Подробности ужасной трагедии вскоре стали достоянием СМИ. Подробно расписали, чем занимались погибшие, как они собирались на море, где их ждали друзья, и т. п. А сведений о водителе «доджа» в публичной сфере не было аж до понедельника.

Это факты. Но вот их трактовка — сугубо субъективная. Она оказалась весьма показательной в качестве среза общественных настроений.

Бумеранг МГЕРзости

Когда появилась информация о предполагаемом виновнике ДТП, то это вызвало взрывную реакцию. Еще бы! Член «Единой России», заместитель руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии», экс-кандидат в депутаты и сын народного избранника.

Как только об этом написали СМИ, обрушился неукротимый вал негатива и проклятий. Формально они были направлены в адрес Булатова, его политического опыта и его семьи. На самом деле этот гнев — подлинное отношение людей к системе, в которой карьерные перспективы есть только у тех, кто, извините за выражение, принципиально беспринципен.

Трагедия сорвала клапан, за которым — томящийся давно котел человеческого недовольства. Стоит отметить, что отчасти справедливого, так как «слуги» не просто открыто ставят себя выше остальных, но и бравируют своей возможностью заткнуть рот инакомыслящим.

Самого Рената по-человечески очень жаль. Понятно, что он ничего подобного не хотел в самом страшном сне. А наши с ним общие знакомые отзываются о нем как о человеке «честном и добром». Охотно верю, ведь пару раз видел этого здорового парня — приветливый, всегда улыбался и первый подходил здороваться. Больше ничего о нем сказать не могу. Зато скажу, почему такая реакция. Все эти многочисленные проклятия, подозрения в том, что «сейчас отмажут».

Широкая общественность плохо знает, что за зверь такой «Молодая Гвардия Единой России», и слабо отличает пост заместителя руководителя МГЕР от некоего чиновничьего поста. Биография его отца, которую на самом деле мало кто знает, на первый взгляд выглядит чуть ли не отягчающим обстоятельством — добавила масла в огонь. Отец юноши, кстати, прокомментировал случившееся предельно достойно.

«Какие могут быть «отмазки»? Мы за справедливость и не собираемся никого «отмазывать». Как суд решит — так и воспримем как должное. Мы сами понимаем, что он должен за все ответить. Мы за объективное расследование и за справедливый суд», — сказан Анвер Булатов.

На мой взгляд, к нему в этой ситуации просто вопросов быть не может. Но речь сейчас не об индивидуальной вине, а о коллективной ответственности. Которую пока ни единороссы, ни мгеровцы не признают. И делают хуже себе.

Бурлит, кстати, вовсе не только блогосфера, как это уже попытались представить ряд анонимов — с вероятностью 99% активисты МГЕР, — но и очень значительная доля всего регионального общественного поля.

«Депутат» (такое вот преломление), «у него и папа депутат», «на дорогущей машине», «совсем обнаглели» и «точно будут отмазывать» — дословно в таких выражениях трагедию обсуждают в автобусах и кафетериях.

Разговоры вроде «да какая разница, какой политической принадлежности» отметаем сразу. Напрочь. По очень простой причине — именно МГЕР волгоградского разлива сделала так, что болезненное внимание к взглядам человека стало нормой восприятия. Если бы в такую трагедию попал бы, например, молодой коммунист и сын депутата от КПРФ , то коллеги Булатова с остервенением устроили бы ему травлю как «красному убийце». К гадалке не ходи, поливали бы не только его и семью, но и всех, кто вздумал бы приводить разумные доводы вроде того, что от подобного ДТП не застрахован вообще никто.

Да, это глупо, но такой формат общественных отношений задали сами единороссы и их молодежная бригада. В областной думе за совместное с коммунистами обращение из фракции «Единая Россия» исключают, а самих коммунистов за чрезмерное пристрастие к уточняющим вопросам могут и по матушке послать. Прямо на заседании регионального парламента. Нетерпимость к иному мнению, неготовность даже слушать, а не то что слышать стали добродетелью, а у молодежи, опьяненной иллюзией «работы на государство», стали доблестью. Потихоньку «Молодая Гвардия „Единой России“ в одном отдельно взятом регионе стала словосочетанием ругательным. Не организация как таковая, но люди, представляющие ее здесь и сейчас, а точнее то, чем они заняты. Потому что МГЕР здесь — это никакая не общественная организация, а придаток власти по малоприятным поручениям.

Началось это не вчера, но с каждым годом заслуженная и неприятная слава только крепнет. Я вот еще помню те времена, когда ребята из этой организации на самом деле даже делали что-то хорошее. Мусор убирали, помогали какому-то детскому спорту. Ну пусть при этом развешивали везде свои флаги и шарфы, голосили о „партийной работе“ — если сделали что-то доброе, то пусть кричат. Но в последние годы „гвардия“ по неизвестным причинам сконцентрировалась именно на своем буквальном назначении. Охране. Охране конкретных чиновников команды действующего губернатора, информационном прикрытии всех управленческих и хозяйственных промахов, а иногда и защите конкретных коммерческих интересов.

Методы для себя „стражники“ избрали нехитрые: все, кого они по непонятным мотивам посчитали врагами, атаковались яростно — от просто агрессивной риторики до прямой клеветы. В роли объектов неуклюжих нападок мгеровцев побывали общественники, журналисты, даже действующие политики. Ребята были убеждены в своей неоспоримой если не правоте, то уж безответственности. Нас много, с нами фотографируется губернатор, с нами разговаривают депутаты.

В последние дни прозвучали рассуждения вроде „кармического наказания“, которое понесет Ренат Булатов. За всю волгоградскую МГЕР, надо полагать?

Что за общество, в котором честному парню, чтобы реализовать свои амбиции, да еще и уважить статусного папу, надо непременно ввязываться в компанию личностей, поставивших на поток весьма сомнительные занятия?

Я лично не замечал, чтобы конкретно Ренат Булатов участвовал в самой показательной и самой стыдной акции современной волгоградской МГЕР — травле народного артиста России Отара Джангишерашвили. Не помню такого. Но в итоге выдающийся театральный деятель ушел из жизни, как кажется, несколько раньше, чем ему было положено. В том числе и из-за отвратительной кампании, которую запустили региональные власти и яростно подхватили те, кто сами себя называют „молодогвардейцами“, но в региональном публичном поле давно стали „МГЕРзавцами“. Голословные обвинения и даже оскорбления, не говоря уже о мелочах вроде панибратского обращения к Отару Ивановичу по имени. Ребяткам, разгоряченным пьянящим отношением „сопричастности к власти“, было невдомек, на кого они разевали свой сетевой роток. Никто из них еще не родился, когда Отар Иванович сделал в Петрозаводске театр, который в пример артистам МХАТа ставил великий Олег Ефремов , возивший их на спектакли Джангишерашвили.

Сколь отвратительны были „МГЕРзавчики“ тогда, столь неприятно и то, что достается сейчас семье Рената и ему самому. Конкретная трагедия, уверен, разрешится по закону и справедливости — суд определит меру вины водителя пикапа. После такого резонанса замять, конечно, не получится.

Но есть и политические последствия. Сколько бы процентов партия власти ни набрала на ближайших выборах, ужасное происшествие с „МГЕРовцем“ показало, что уровень реальной народной поддержки у власть имущих крайне низкий. Их не поддерживают, их терпят. А кое-что из того, что они взяли за правило, уже не терпят. Время делать выводы, пока не поздно».