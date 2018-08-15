Благоустройство Серпухова — стратегическая задача для нас — губернатор МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Серпухов проверил, как в городском округе продвигаются работы по благоустройству.

«Глава большое внимание уделяет строительству тротуаров, эта работа будет продолжена. Благоустройство Серпухова — стратегическая задача для нас. На дороги в этом году мы выделили 500 миллионов рублей, на мост — 600 миллионов, то есть большие инвестиции делаем в Серпухов. Останавливаться не будем», — сказал губернатор.

Также Воробьев отметил, что в 2018 году будет открыта новая школа.

«Здесь еще есть вторая смена в школах. В этом году мы откроем учреждение на 600 мест. Задача сделать прорыв и в системе школьного образования», — добавил Андрей Воробьев.