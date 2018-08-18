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Почти 15 скверов могут благоустроить в Серпухове до конца года
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Почти 15 скверов могут благоустроить в Серпухове до конца года 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: moscow-reg.er.ru
В подмосковном Серпухове в 2018 г. планируется благоустроить около 15 городских скверов, сообщили в пресс-службе Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области (Главархитектура).
«Серпухов — великий город, имеющий статус исторического поселения, обладающий колоссальным туристическим потенциалом. Для создания привлекательного облика и формирования комфортных территорий в этом году будет проведено благоустройство 14 общественных пространств в центре Серпухова, которые в результате сформируют единую сеть пешеходных маршрутов, связывающих главные достопримечательности, архитектурные и исторические памятники города. Намеченные преобразования — важный шаг на пути к формированию комфортного городского пространства и включению Серпухова в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Кроме того, в сентябре 2019 г. Серпухов будет отмечать свой 680-летний юбилей», — приводятся в сообщении слова начальника Главархитектуры Московской области Владислава Гордиенко.
Уточняется, что одними из основных критериев при работе над проектами создания пешеходных пространств являлись актуальность территорий в любое время года, а также учет интересов не только туристов, но и жителей города. При разработке проектов благоустройства было решено объединить скверы в единое тематическое пространство, своего рода музей истории под открытым небом, которые и функционально, и содержательно отвечали бы идентичности места. Тем более, что исторически Серпухов сложился как город ремесленников и заводских рабочих.
«Каждый сквер в Серпухове будет посвящен какому-то ремеслу, направлению деятельности. Это будет прочитываться как в дизайне малых архитектурных форм и уличной мебели, так и в элементах благоустройства, на это будут указывать и информационные стенды с историческими материалами, которые планируется выстроить вдоль основных пешеходных путей. Передвигаясь от сквера к скверу жители и гости города смогут познакомиться ближе с его историей. Пространства будут дополнены новыми пешеходными дорожками, современным уличным освещением и городской мебелью», — пояснил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин. Также он отметил, что  В ведомстве отметили, что работы по формированию единого пешеходного пространства по 14 скверам будут осуществляться в два этапа: первый этап — благоустройство скверов, второй этап — тематическое наполнение уже обустроенных территорий.
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