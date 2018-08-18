Почти 15 скверов могут благоустроить в Серпухове до конца года

В подмосковном Серпухове в 2018 г. планируется благоустроить около 15 городских скверов, сообщили в пресс-службе Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области (Главархитектура).

«Серпухов — великий город, имеющий статус исторического поселения, обладающий колоссальным туристическим потенциалом. Для создания привлекательного облика и формирования комфортных территорий в этом году будет проведено благоустройство 14 общественных пространств в центре Серпухова, которые в результате сформируют единую сеть пешеходных маршрутов, связывающих главные достопримечательности, архитектурные и исторические памятники города. Намеченные преобразования — важный шаг на пути к формированию комфортного городского пространства и включению Серпухова в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Кроме того, в сентябре 2019 г. Серпухов будет отмечать свой 680-летний юбилей», — приводятся в сообщении слова начальника Главархитектуры Московской области Владислава Гордиенко

Уточняется, что одними из основных критериев при работе над проектами создания пешеходных пространств являлись актуальность территорий в любое время года, а также учет интересов не только туристов, но и жителей города. При разработке проектов благоустройства было решено объединить скверы в единое тематическое пространство, своего рода музей истории под открытым небом, которые и функционально, и содержательно отвечали бы идентичности места. Тем более, что исторически Серпухов сложился как город ремесленников и заводских рабочих.