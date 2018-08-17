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В подмосковном Серпухове проведут благоустройство скверов
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В подмосковном Серпухове проведут благоустройство скверов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Единое пешеходное пространство из 14 скверов появится в городе Серпухов Московской области, говорится в пресс-релизе Главархитектуры Подмосковья.
"Для создания привлекательного облика и формирования комфортных территорий в этом году будет проведено благоустройство 14 общественных пространств в центре Серпухова, которые в результате сформируют единую сеть пешеходных маршрутов, связывающих главные достопримечательности, архитектурные и исторические памятники города", — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, при разработке проектов благоустройства было решено объединить скверы в единое тематическое пространство, своего рода музей истории под открытым небом. Каждый сквер будет посвящен какому-либо ремеслу или направлению деятельности.
"Это будет прочитываться как в дизайне малых архитектурных форм и уличной мебели, так и в элементах благоустройства, на это будут указывать и информационные стенды с историческими материалами, которые планируется выстроить вдоль основных пешеходных путей", — сообщает Главархитектуры.
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