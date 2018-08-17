В подмосковном Серпухове проведут благоустройство скверов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости . Единое пешеходное пространство из 14 скверов появится в городе Серпухов Московской области, говорится в пресс-релизе Главархитектуры Подмосковья.

"Для создания привлекательного облика и формирования комфортных территорий в этом году будет проведено благоустройство 14 общественных пространств в центре Серпухова, которые в результате сформируют единую сеть пешеходных маршрутов, связывающих главные достопримечательности, архитектурные и исторические памятники города", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, при разработке проектов благоустройства было решено объединить скверы в единое тематическое пространство, своего рода музей истории под открытым небом. Каждый сквер будет посвящен какому-либо ремеслу или направлению деятельности.

"Это будет прочитываться как в дизайне малых архитектурных форм и уличной мебели, так и в элементах благоустройства, на это будут указывать и информационные стенды с историческими материалами, которые планируется выстроить вдоль основных пешеходных путей", — сообщает Главархитектуры.