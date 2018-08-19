В Серпухове планируют благоустроить 14 скверов до конца года

В подмосковном Серпухове планируется благоустроить 14 скверов, чтобы создать привлекательный облик и сформировать комфортные территории для жителей, сообщает сетевое издание m24.ru

Планируется, что это сформирует единую сеть пешеходных маршрутов, которые свяжут главные достопримечательности, архитектурные и исторические памятники города.

"Намеченные преобразования — важный шаг на пути к формированию комфортного городского пространства и включению Серпухова в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Кроме того, в сентябре 2019 года Серпухов будет отмечать свой 680-летний юбилей", — приводятся в сообщении слова начальника Главархитектуры Московской области Владислава Гордиенко

Работы по благоустройству планируют провести до конца текущего года.

При разработке проектов благоустройства решили объединить скверы в единое тематическое пространство. Это получится своего рода музей истории под открытым небом. Каждый сквер посветят какому-то ремеслу.

Работы планируют осуществить в два этапа. Сперва скверы благоустроят, потом внесут тематическое наполнение.