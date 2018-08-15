В городскую канализацию Саратова сливают отходы ассенизаторы

Жуткая вонь фекалий не дает покоя местным жителям.

Сообщается адрес безобразия: Клочкова, 72 напротив магазина «Магнит» . Именно здесь к канализационному коллектору подъезжают машины ассенизаторов, из которых сюда сливается содержимое туалетов частного сектора.

Жильцы дома утверждают, что не раз жаловались и писали в прокуратуру , но никаких действий не последовало.

«На день приезжает по 20 штук машин, и аромат стоит «суперский». Куда еще писать жаловаться? А на днях была такая картина, что в очередной раз приехала машина со своими фикалями и к ним подъехала машина полицейская. Водитель подошел, сунул им конверт, и те уехали», — сообщает в паблике «Саратов онлайн» пользователь под ником Наташа Савельева.