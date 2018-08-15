«Выходные на колесах». Премьера

Автомобильное путешествие на телеканале «ТВ Центр» с 18 августа, по субботам, в 8:50 Маршруты, которые сможет повторить каждый!

В субботу, 18 августа на телеканале «ТВ Центр» стартуют «Выходные на колесах» — авторская программа известного тележурналиста и автопутешественника Андрея Леонтьева

— Наша программа для тех, кто любит смотреть на мир через лобовое стекло автомобиля, кто хочет увидеть то интересное, что часто остается за рамками официальных путеводителей, — говорит Андрей Леонтьев. — Мы показываем места, куда люди мечтают попасть, но не знают, что это реально.

Имя в тележурналистике Леонтьев сделал своими неординарными проектами: зимний пробег на Полюс холода в поселке Томтор (Оймякон) в Саха-Якутии, установление рекорда скорости на льду озера Байкал, поездка на автомобиле по рельсам уникальной в своем роде Кругобайкальской железной дороги, рейды на Чукотку и в северо-восточную Сибирь по льду моря Лаптевых, безостановочный рекордный пробег из Сан-Висенте (Португалия) в Магадан… Однако, говоря о программе «Выходные на колёсах», Леонтьев подчеркивает:

— Да, я предлагаю телезрителям нестандартные маршруты, но такие, которые сможет повторить буквально каждый автомобилист — опытный или только начинающий свою историю за рулем, владелец могучего джипа или обычного городского седана.

Тележурналист выступает за познавательный туризм. Поэтому в программе есть пища не только для глаз, но и для ума. Судите сами: в ближайших выпусках «Выходных на колёсах» телезрители увидят сюжеты из подмосковного наукограда Обнинска и с высокогорного плато Бермамыт в Приэльбрусье — в каждом обязательно будут любопытные сведения о регионе, малоизвестные научные и исторические факты.

Как следует из самого названия программы, в кадре, помимо ведущего, присутствует и второй участник — автомобиль. Повествуя об очередном своем маршруте, Андрей Леонтьев обязательно уделит внимание и выбранным «колесам» — проходимому внедорожнику, утилитарному универсалу или даже пока экзотическому для нас электромобилю.

Почерпнуть идеи для будущих увлекательных путешествий по России телезрители канала «ТВ Центр» смогут по субботам, в 8:50, начиная с 18 августа.