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Автоюрист усомнился в возможности законодательно регулировать движение сегвеев и гироскутеров
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Автоюрист усомнился в возможности законодательно регулировать движение сегвеев и гироскутеров 

Говорит Москва 7 часов назад
Фото: Говорит Москва
В частности, один из проектов предлагает регистрировать их, а другой — ограничить мощность и максимальную скорость ввозимых в Россию устройств.
Автоюрист Сергей Смирнов в эфире «Говорит Москва» пояснил, что в ближайшее время вряд ли можно будет создать единое решение, позволяющее навести порядок.
«Мы оказались не готовы к новым «гаджетам на колёсах». Если мы рассматриваем предложение о запрете ввоза этих устройств, которые позволяют разгоняться больше — их ввезут, они будут сертифицированы, и по всем техническим параметрам у них будет маленькая скорость. Но технически нет ничего сложного в том, чтобы их перепрошить — и они превращаются в ракету. Как это будет регулироваться? Непонятно.
Даже если им запретят движение по дорогам автомобильным, кто будет заниматься и как администрировать? Сейчас жуткая нехватка сотрудников ДПС на дорогах. У них нет никаких регистрационных знаков. Если их регистрировать — ну поедет на не зарегистрированном. Как будет? Камеры автоматической фиксации не смогут фиксировать. И сможем ли мы это решить? В ближайшее время нет, и никто не может предложить какого-то единого решения, которое бы позволило навести порядок».
Эксперт предположил, что возможным решением будет выдача водительских удостоверений для пользования этими транспортными средствами, также вариантом может быть ограничение движения гироскутеров, самокатов и сегвеев по проезжей части.
Депутат нижней палаты российского парламента от фракции ЛДПР Василий Власов предложил дополнить правила дорожного движения пунктами, которые регулировали бы передвижения по улицам владельцев сегвеев, гироскутеров и моноколес. Такую инициативу Власов, как выяснило «РИА Новости», представил в письме начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову.
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