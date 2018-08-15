Автоюрист усомнился в возможности законодательно регулировать движение сегвеев и гироскутеров

В частности, один из проектов предлагает регистрировать их, а другой — ограничить мощность и максимальную скорость ввозимых в Россию устройств.

Автоюрист Сергей Смирнов в эфире «Говорит Москва» пояснил, что в ближайшее время вряд ли можно будет создать единое решение, позволяющее навести порядок.

«Мы оказались не готовы к новым «гаджетам на колёсах». Если мы рассматриваем предложение о запрете ввоза этих устройств, которые позволяют разгоняться больше — их ввезут, они будут сертифицированы, и по всем техническим параметрам у них будет маленькая скорость. Но технически нет ничего сложного в том, чтобы их перепрошить — и они превращаются в ракету. Как это будет регулироваться? Непонятно.

Даже если им запретят движение по дорогам автомобильным, кто будет заниматься и как администрировать? Сейчас жуткая нехватка сотрудников ДПС на дорогах. У них нет никаких регистрационных знаков. Если их регистрировать — ну поедет на не зарегистрированном. Как будет? Камеры автоматической фиксации не смогут фиксировать. И сможем ли мы это решить? В ближайшее время нет, и никто не может предложить какого-то единого решения, которое бы позволило навести порядок».

Эксперт предположил, что возможным решением будет выдача водительских удостоверений для пользования этими транспортными средствами, также вариантом может быть ограничение движения гироскутеров, самокатов и сегвеев по проезжей части.