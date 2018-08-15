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В Калининграде участились случаи перехода железной дороги не по правилам
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В Калининграде участились случаи перехода железной дороги не по правилам 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Калининградская железная дорога ежедневно фиксирует десятки попыток перехода детьми и подростками железнодорожного пути в неустановленных местах. Поэтому перед началом нового учебного года проведятся рейды по профилактике травматизма, сообщает пресс-служба компании.
Особое внимание уделяется остановочному пункту «Сельма».
«С учетом бесшумного хода скоростных электропоездов «Ласточка» степень риска травмирования людей, находящихся в габарите прохождения поездов, значительно возрастает. Ежедневно только в этом микрорайоне пресекается по 15-20 попыток», — говорят в компании.
С начала года локомотивные бригады уже 33 раза применяли режим экстренного торможения для предотвращения наезда на пешеходов. И лишь 24 случаях это было успешно.
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