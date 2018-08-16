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«Это настоящее чудо». Получивший удар током подросток выжил с ожогом 98%
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«Это настоящее чудо». Получивший удар током подросток выжил с ожогом 98% 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
12-летний подросток, получивший удар током на железнодорожной станции в Гулькевичах на Кубани, выжил с ожогами 98% тела. По мнению врача-реаниматолога, мальчику крупно повезло. Об этом «360» сообщил корреспондент.
Стало известно, что мальчик прыгал по вагонам и зацепился за линию высоковольтных электропередач. Без сознания его доставили вертолетом санавиации в краевую больницу Краснодара. Подросток получил 98% ожогов тела. По мнению врачей, это — настоящее чудо.
«То, что мальчик выжил — настоящее чудо. В ситуациях, когда такой обширный ожог тела, предстоят многократные операции по пересадке кожи. И, как следствие, многолетнее лечение, восстановление. В таких случаях, обычно, смертность крайне высокая», — рассказал «360» врач-реаниматолог Николай Чернышук.
Сейчас врачи борются за жизнь подростка.
ЧП случилось 15 августа, около 13:00. 12-летний местный житель взобрался на вагон стоящего на станции грузового состава во время прогулки с друзьями.
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