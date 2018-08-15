Подросток получил удар током на вагоне поезда на Кубани

12-летний мальчик расплатился за свое хулиганство — его ударило током на железнодорожной станции в Гулькевичах на Кубани. Это случилось 15 августа около 13:00, сообщила пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

«Прогуливаясь с друзьями, 12-летний местный житель взобрался на вагон стоящего на станции грузового состава и был травмирован током высокого напряжения. От удара мальчик получил ожоги тела различной степени тяжести и госпитализирован в Гулькевичскую ЦРБ», — рассказали в ведомстве.

Следователи осмотрели место ЧП и опросили свидетелей. По факту несчастного случая проводят доследственную проверку.