Ещё
Подросток получил удар током на вагоне поезда на Кубани
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подросток получил удар током на вагоне поезда на Кубани 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
12-летний мальчик расплатился за свое хулиганство — его ударило током на железнодорожной станции в Гулькевичах на Кубани. Это случилось 15 августа около 13:00, сообщила пресс-служба Южного СУТ СК РФ.
«Прогуливаясь с друзьями, 12-летний местный житель взобрался на вагон стоящего на станции грузового состава и был травмирован током высокого напряжения. От удара мальчик получил ожоги тела различной степени тяжести и госпитализирован в Гулькевичскую ЦРБ», — рассказали в ведомстве.
Следователи осмотрели место ЧП и опросили свидетелей. По факту несчастного случая проводят доследственную проверку.
360tv.ru: последние новости
«Конструкции рассчитаны на сотню лет». Виноват ли Моранди в крушении генуэзского моста Пьяную дебоширку сняли с поезда «Адлер‐Иркутск»: женщина пыталась задушить попутчицу Движение по федеральной трассе «Вилюй» в Мирнинском районе Якутии временно закрыто
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителей лишают прав из-за болтов6
Новые модели Lada Granta попали на видео3
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Россияне активно скупают люксовые иномарки
В России появится доступный Lexus
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение