В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции повторили с детьми «Азбуку безопасности»

В преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД управления МВД России по г. Кемерово совместно с представителями дома культуры жилого района Кедровка организовали для школьников театрализованное занятие по безопасности дорожного движения. Мероприятие прошло на базе районного автогородка.

Гостями праздника стали сказочные персонажи Пеппи и Помеха, которые забыли о правилах безопасного поведения на дороге. Вместе с сотрудниками полиции юные кемеровчане объяснили им, как следует вести себя участникам дорожного движения и почему нельзя пренебрегать ПДД.

Продолжилось занятие конкурсной программой. Выполняя предложенные задания, ребята вспомнили значения дорожных знаков, повторили правила перехода проезжей части и сигналы светофора. Также школьники разобрали правила езды на велосипедах и самокатах и продемонстрировали навыки управления данными транспортными средствами.

В завершение занятия каждый из ребят получил в качестве подарков тематические книжки-раскраски, воздушные шары и сладости. Сотрудники госавтоинспекции поблагодарили школьников за активное участие в мероприятии и пожелали им всегда быть дисциплинированными участниками дорожного движения.

Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона перед началом учебного года повторить с детьми безопасные маршруты от дома до школы и обратить внимание ребят на опасные ситуации, которые могут возникнуть на дороге.