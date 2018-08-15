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В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции повторили с детьми «Азбуку безопасности»
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В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции повторили с детьми «Азбуку безопасности» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 часов назад
В преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД управления МВД России по г. Кемерово совместно с представителями дома культуры жилого района Кедровка организовали для школьников театрализованное занятие по безопасности дорожного движения. Мероприятие прошло на базе районного автогородка.
Гостями праздника стали сказочные персонажи Пеппи и Помеха, которые забыли о правилах безопасного поведения на дороге. Вместе с сотрудниками полиции юные кемеровчане объяснили им, как следует вести себя участникам дорожного движения и почему нельзя пренебрегать ПДД.
Продолжилось занятие конкурсной программой. Выполняя предложенные задания, ребята вспомнили значения дорожных знаков, повторили правила перехода проезжей части и сигналы светофора. Также школьники разобрали правила езды на велосипедах и самокатах и продемонстрировали навыки управления данными транспортными средствами.
В завершение занятия каждый из ребят получил в качестве подарков тематические книжки-раскраски, воздушные шары и сладости. Сотрудники госавтоинспекции поблагодарили школьников за активное участие в мероприятии и пожелали им всегда быть дисциплинированными участниками дорожного движения.
Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона перед началом учебного года повторить с детьми безопасные маршруты от дома до школы и обратить внимание ребят на опасные ситуации, которые могут возникнуть на дороге.
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